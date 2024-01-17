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Шольц назвав розмір військової допомоги Україні від Німеччини у 2024-му

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Шольц назвав розмір військової допомоги Україні від Німеччини у 2024-му
Олаф Шольц обіцяє продовжувати надавати Україні допомогу
фото з відкритих джерел

Шольц і Байден обговорили допомогу Україні

Під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом 16 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц озвучив суму коштів, на яку Німеччина у 2024 році надасть Україні військової допомоги.

Шольц зазначив, що вони з Байденом погодилися в тому, що хочуть продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку.

«Сьогодні я розмовляв з президентом США по телефону. У 2024 році Німеччина надасть (Україні – ред.) військові товари на суму понад сім мільярдів євро», – повідомив Шольц в мережі X.

Раніше повідомлялося, що 16 січня президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову, під час якої обговорили подальшу підтримку України у війні проти Росії та ситуацію у Секторі Гази. 

Нагадаємо також, що президент США Джо Байден запросив лідерів Конгресу в Білий дім для проведення переговорів щодо надання допомоги Україні.

 

Теги: Німеччина Джозеф Байден війна Україна Олаф Шольц

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