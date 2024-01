Шольц назвав розмір військової допомоги Україні від Німеччини у 2024-му

Під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом 16 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц озвучив суму коштів, на яку Німеччина у 2024 році надасть Україні військової допомоги.

Шольц зазначив, що вони з Байденом погодилися в тому, що хочуть продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку.

«Сьогодні я розмовляв з президентом США по телефону. У 2024 році Німеччина надасть (Україні – ред.) військові товари на суму понад сім мільярдів євро», – повідомив Шольц в мережі X.

President Biden and I agree: we want to continue to provide Ukraine with financial, humanitarian and military support. Today, I spoke to @POTUS on the phone. Germany is providing more than seven billion euros in military goods in 2024.