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Латвія та Литва ухвалили рішення на випадок перемоги Трампа на виборах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Латвія та Литва ухвалили рішення на випадок перемоги Трампа на виборах
Трампу готові допомогти дві країни
фото із відкритих джерел

 The Financial Times: Латвія та Литва готові допомогти Трампу у боротьбі з Китаєм
 

Латвія та Литва готові допомогти колишньому президенту США Дональду Трампу подолати Китай у разі його перемоги на майбутніх виборах президента США. Про це пише видання The Financial Times. У Вільнюсі вважають, що республіканець оцінить їхню «непримиренну» позицію щодо Тайваню.

«США не зможуть впоратися з Китаєм поодинці. Їм знадобляться союзники», –  заявив колишній радник із нацбезпеки в Латвії Яніс Кажоціньш.

Як зазначають журналісти, багато європейців стурбовані можливістю другого президентства Трампа. Водночас The Financial Times стверджує, що жоден із опитаних прибалтійських лідерів чи чиновників не сказав, що їм потрібний план дій на випадок обрання Трампа президентом США.

«Ми не такі вже й стурбовані. Ми швидше розглядаємо це як можливість підштовхнути Європу до збільшення видатків (на оборону – «Главком»)», – наводить видання слова неназваного високопоставленого представника оборонного відомства однієї з країн Балтії.

До слова, великі американські ЗМІ надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу із закликом провести дебати перед майбутніми президентськими виборами. Про це пише ABC News. 

П’ять провідних телевізійних і кабельних мереж мовлення, а також основних теле-, друкованих і радіоорганізацій закликали обох кандидатів узяти участь у теледебатах напередодні виборів.

Зазначається, що рішення щодо звернення ухвалили на тлі того, що традиція американської виборчої кампанії – практика дебатів – «зіткнулася з невизначеністю» як з боку Байдена, так і Трампа.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп заявив, що республіканці готові підтримати додаткову допомогу Україні, якщо вона буде надана у формі кредиту. Про це пише The Hill.

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Теги: Китай Європа Дональд Трамп гроші Латвія Литва президент дебати вибори у США вибори

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