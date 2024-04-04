Такер Карлсон заявив про намір взяти інтерв'ю у Зеленського

Карлсон заявив, що неодноразово звертався до Зеленського із проханням про інтерв’ю, але президент України нібито це проігнорував

Пропагандист назвав війну в Україні «приреченою» та озвучив чимало пропагандистських наративів

Американський пропагандист Такер Карлсон заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито відхилив кілька запрошень на інтерв'ю. Про це він розповів під час розмови з конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яку він виклав в соцмережі X.

«Звичайно, він не відповів… Ми також неодноразово зверталися до самого Зеленського з проханням дати інтерв'ю, щоб пояснити свою позицію. Зрозуміло, він проігнорував і це», – сказав Карлсон.

Ep. 88 Is Speaker of the House Mike Johnson being blackmailed to do the bidding of the left? It certainly seems that way. His colleague, Marjorie Taylor Greene, explains pic.twitter.com/r60v1XQusY April 3, 2024

Журналіст також різко критикує пакет допомоги Україні у $60 млрд, який розглядають у Палаті представників Конгресу США. На думку Карлсона, спікер Палати представників Майк Джонсон «ставить пріоритети України вище за пріоритети Сполучених Штатів», коли обіцяє винести цей законопроєкт на голосування.

Американський пропагандист заявив, що запрошував Джонсона прийти й пояснити, чому він виступає за надсилання допомоги Україні, щоб «оплатити пенсії українських чиновників та фінансувати приречену війну». Він додав, що спікер начебто не відповів на пропозицію.

У відео Карлсон також знову озвучує типові наративи антиукраїнської пропаганди. Він заявляє, що Україна нібито «точно не здатна виграти цю війну – і весь світ про це знає», Україна – це «так звана «демократія», яка скасовує свої вибори, обмежує свободу слова і віросповідання та знищує християнську церкву», «Україна не вдячна за надані їй кошти і ніколи не поверне їх» тощо.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року ексведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон взяв інтерв’ю у Володимира Путіна в Москві. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію.

Як повідомлялося, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону справжнісінькою психологічною спецоперацією РФ.