Такер Карлсон заявив про намір взяти інтерв'ю у Зеленського

Американський пропагандист Такер Карлсон заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито відхилив кілька запрошень на інтерв'ю. Про це він розповів під час розмови з конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яку він виклав в соцмережі X.

«Звичайно, він не відповів… Ми також неодноразово зверталися до самого Зеленського з проханням дати інтерв'ю, щоб пояснити свою позицію. Зрозуміло, він проігнорував і це», – сказав Карлсон.

