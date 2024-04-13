Трамп пояснив, за якої умови республіканці підтримають додаткову допомогу Україні

Республіканці готові підтримати додаткову допомогу Україні, але у певній формі

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що республіканці готові підтримати додаткову допомогу Україні, якщо вона буде надана у формі кредиту. Про це пише The Hill.

«Ми розглядаємо це, і ми думаємо про те, щоб зробити це у формі кредиту, а не просто подарунка», – завив Трамп під час виступу разом зі спікером Майком Джонсоном у своєму маєтку в Мар-а-Лаго.

Втім набагато важливішим, за словами Трампа, є той факт, що Європа повинна зробити крок вперед, і повинна дати гроші.

«Вони повинні вирівнятися. Якщо вони не вирівняються, я буду дуже засмучений, тому що вони постраждають набагато більше, ніж ми», – сказав колишній президент США.

Раніше Трамп висловлював скептицизм щодо надання американської допомоги Україні, стверджуючи, що підтримка України не є життєво важливою для американських інтересів і що Європа повинна надавати основну частину допомоги. Його погляди мали значний вплив серед його союзників у Конгресі, що ускладнило проходження законопроєкту про допомогу Україні у контрольованій Республіканською партією Палаті представників.

Нагадаємо, очікується, що вже у квітні США схвалять додаткову допомогу Україні у розмірі $61 млрд. Про це розповів американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер.

Як повідомлялося, армії тролів і ботів під командуванням російського диктатора Володимира Путіна вже багато років ведуть активну інформаційну війну проти США та інших західних демократій. І тактика Путіна, схоже, працює. Свідчення тому — пакет допомоги Києву, який застряг у Конгресі на півроку. Одна з причин затримки, яка щодня коштує українцям життя, полягає в тому, що брехня Путіна вплинула на погляди деяких республіканців у Конгресі — їх небагато, але достатньо, щоб спричинити проблеми, вважає Bloomberg.

До слова, коли Дональд Трамп перебував на посаді президета США, він висловлював стійке переконання, що Україна має бути частиною Росії.