Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп пояснив, за якої умови республіканці підтримають додаткову допомогу Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Трамп пояснив, за якої умови республіканці підтримають додаткову допомогу Україні
Трамп хоче, щоб Європа платила основну ціну за захист України
фото: Reuters

Республіканці готові підтримати додаткову допомогу Україні, але у певній формі

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що республіканці готові підтримати додаткову допомогу Україні, якщо вона буде надана у формі кредиту. Про це пише The Hill.

«Ми розглядаємо це, і ми думаємо про те, щоб зробити це у формі кредиту, а не просто подарунка», – завив Трамп під час виступу разом зі спікером Майком Джонсоном  у своєму маєтку в Мар-а-Лаго.

Втім набагато важливішим, за словами Трампа, є той факт, що Європа повинна зробити крок вперед, і повинна дати гроші.

«Вони повинні вирівнятися. Якщо вони не вирівняються, я буду дуже засмучений, тому що вони постраждають набагато більше, ніж ми», – сказав колишній президент США.

Раніше Трамп висловлював скептицизм щодо надання американської допомоги Україні, стверджуючи, що підтримка України не є життєво важливою для американських інтересів і що Європа повинна надавати основну частину допомоги. Його погляди мали значний вплив серед його союзників у Конгресі, що ускладнило проходження законопроєкту про допомогу Україні у контрольованій Республіканською партією Палаті представників.

Нагадаємо, очікується, що вже у квітні США схвалять додаткову допомогу Україні у розмірі $61 млрд. Про це розповів американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер.

Як повідомлялося, армії тролів і ботів під командуванням російського диктатора Володимира Путіна вже багато років ведуть активну інформаційну війну проти США та інших західних демократій. І тактика Путіна, схоже, працює. Свідчення тому — пакет допомоги Києву, який застряг у Конгресі на півроку. Одна з причин затримки, яка щодня коштує українцям життя, полягає в тому, що брехня Путіна вплинула на погляди деяких республіканців у Конгресі — їх небагато, але достатньо, щоб спричинити проблеми, вважає Bloomberg.

До слова, коли Дональд Трамп перебував на посаді президета США, він висловлював стійке переконання, що Україна має бути частиною Росії. 

Читайте також: 

Теги: США Дональд Трамп президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ймовірна депортація пов'язана із минулим принца Гаррі
Дональд Трамп погрожує принцу Гаррі депортацією із США
20 березня, 03:47
У 2023 році звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка» одержала 141 особа, з них 101 – посмертно
Держнагороди на десятки мільйонів гривень. Що замовило відомство президента
15 березня, 10:51
Трамп заявив, що питання війни в Україні є для нього дуже болючим
Трамп відповів, чи допомагатиме Україні зброєю у разі перемоги
18 березня, 08:41
Вітаутас Абукаускас закликав Єврокомісію вжити більш жорстких заходів щодо обмеження імпорту в ЄС
Литва знайшла варіант, як боляче вдарити по експорту продукції з Росії та Білорусі
28 березня, 10:00
Заступник керівника Офісу президента держави Роман Машовець поінформував членів делегації про ситуацію на фронті
Офіс Президента провів зустріч із делегацією США, яка відповідає за оборонну стратегію: подробиці
3 квiтня, 23:49
За словами нардепа, війна по-суті триває на плечах добровольців, які воюють ще від початку повномасштабного вторгнення
Демобілізація військових: нардеп озвучив проблему, з якою зіткнулася Верховна Рада
6 квiтня, 14:18
У Газі залишається всього одна ізраїльська бригада – «Нахаль»
Ізраїль вивів майже всі війська з півдня Сектора Гази
7 квiтня, 16:19
The Hill: Російська пропаганда «інфікувала» Конгрес США
The Hill: Російська пропаганда «інфікувала» Конгрес США
8 квiтня, 03:40
Залужний упродовж 2019-2020 років навчався на магістерській програмі з міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія»
Призначення Залужного послом у Велику Британію: чому МЗС вже місяць тримає тишу?
9 квiтня, 12:31

Політика

Лукашенко назвав себе «співагресором» з Путіним
Лукашенко назвав себе «співагресором» з Путіним
Трамп пояснив, за якої умови республіканці підтримають додаткову допомогу Україні
Трамп пояснив, за якої умови республіканці підтримають додаткову допомогу Україні
Ймовірна атака на Ізраїль: США перекидають додаткові сили на Близький Схід
Ймовірна атака на Ізраїль: США перекидають додаткові сили на Близький Схід
Польща створила Раду з питань співпраці з Україною: чим займеться
Польща створила Раду з питань співпраці з Україною: чим займеться
Низка країн просять своїх громадян залишити Іран та Ізраїль
Низка країн просять своїх громадян залишити Іран та Ізраїль
Китай різко збільшив продаж Росії обладнання, яке допомагає їй у війні
Китай різко збільшив продаж Росії обладнання, яке допомагає їй у війні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
307K
Ветеран АТО розповів, як Залужний збирався змінити хід війни
149K
Патрульна поліція нехай патрулює, а усі інші правоохоронні органи мають мобілізувати мінімум 50% апарату
52K
Новий закон про мобілізацію. Правоохоронці отримали вказівку перевірити МСЕК – адвокат
36K
Турецький мирний план. Путін бігом підтвердив готовність
8574
Молдова виходить із Договору про звичайні збройні сили Європи
6826
Китай занепокоєний союзом Росії з Північною Кореєю – FT

Новини

Країни просять своїх громадян залишити Іран та Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Невеликі дощі на півночі, до 21° тепла: прогноз погоди на 13 квітня
Сьогодні, 04:49
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 06:53
Короткочасні дощі в низці областей: прогноз погоди на 12 квітня
Вчора, 04:25
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:15

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua