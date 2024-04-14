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Найбільші американські ЗМІ закликали Байдена і Трампа провести дебати

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Найбільші американські ЗМІ закликали Байдена і Трампа провести дебати
Провідні ЗМІ США закликали кандидатів узяти участь у теледебатах напередодні виборів
фото: Reuters

Рішення щодо звернення ухвалили, тому що практика дебатів «зіткнулася з невизначеністю» як з боку Байдена, так і Трампа

Великі американські ЗМІ надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу із закликом провести дебати перед майбутніми президентськими виборами. Про це пише ABC News. 

П’ять провідних телевізійних і кабельних мереж мовлення, а також основних теле-, друкованих і радіоорганізацій закликали обох кандидатів узяти участь у теледебатах напередодні виборів.

Лист до політиків підписали:

  • CBS News,
  • ABC News,
  • CNN,
  • Fox News Media,
  • NBCUniversal News Group,
  • Associated Press, 
  • C-SPAN,
  • NewsNation,
  • Noticias Univision (Univision Network News),
  • NPR,
  • PBS NewsHour,
  • USA TODAY.

«З огляду на те, що контури загальних виборів 2024 року стають чіткими, ми – нижчепідписані національні інформаційні організації – закликаємо ймовірних кандидатів у президенти публічно взяти на себе зобов’язання брати участь у загальних виборчих дебатах до виборів у листопаді», – йдеться в листі.

Зазначається, що рішення щодо звернення ухвалили на тлі того, що традиція американської виборчої кампанії – практика дебатів – «зіткнулася з невизначеністю» як з боку Байдена, так і Трампа.

«Якщо є щось, із чим американці можуть погодитися в цей поляризований час, це те, що ставки на цих виборах надзвичайно високі. На цьому тлі просто немає заміни кандидатам, які дебатують один з одним і перед американським народом про їхнє бачення майбутнього нашої нації», – заявили ЗМІ.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп викликав чинного господаря Білого дому Джо Байдена на дебати в будь-який час і в будь-якому місці, написавши відповідний допис на своїй сторінці в Truth Social.

Нагадаємо, нове соціологічне опитування показало, що чинний президент США Джо Байден дещо збільшив свою перевагу над колишнім президентом Дональдом Трампом у передвиборчих перегонах. За підсумками п’ятиденного опитування, близько 41% респондентів сказали, що проголосували б за Байдена. У той час за Трампа свої голоси віддали б 37%. 

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Теги: дебати вибори у США Джозеф Байден Дональд Трамп

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