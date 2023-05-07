Потягли портрети дідів на дно: тюменські моржі провели акцію «Безсмертний полк» у воді

У Тюмені акцію вирішили провести в новому форматі

Тюменські моржі вирішили провести акцію «Безсмертний полк» у новому форматі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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«Ми пропливли з прапорами, портретами наших фронтовиків, ветеранів війни», – розповіли тюменські «моржі», які влаштували патріотичний заплив.

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Зазначається також, що вік учасників – від 10 до 62 років.

Нагадаємо, після того, як Росія скасувала улюблену пропагандистську акцію Путіна «Безсмертний полк» у Москві, посольство РФ організувало дійство у столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі.

Як повідомлялося, Росія цього року скасувала улюблену пропагандистську акцію Путіна «Безсмертний полк» у Москві. Також британська розвідка пояснила, чому Путін скасував акцію «Безсмертний полк»