США готує для України новий пакет допомоги: Резніков та Остін обговорили деталі

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном розмову, в ході якої обговорювався наступний пакет оборонної допомоги США нашій країні. Про це Резніков повідомив у Twitter.

«Провів продуктивну розмову з моїм другом Ллойдом Остіном III. Ціную чітку позицію США щодо нереагування на провокації та нульову толерантність до шантажу», - написав очільник Міноборони.

Had a productive conversation with my friend Lloyd Austin III @SecDef

Appreciate clear position of 🇺🇸 on not reacting to provocations and its zero tolerance of blackmail.

We also discussed the next US Security Assistance Package for 🇺🇦. Details to follow.