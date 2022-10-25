США готує для України новий пакет допомоги: Резніков та Остін обговорили деталі

Сторони обговорили наступний пакет оборонної допомоги США нашій країні

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном розмову, в ході якої обговорювався наступний пакет оборонної допомоги США нашій країні. Про це Резніков повідомив у Twitter.

«Провів продуктивну розмову з моїм другом Ллойдом Остіном III. Ціную чітку позицію США щодо нереагування на провокації та нульову толерантність до шантажу», - написав очільник Міноборони.

Had a productive conversation with my friend Lloyd Austin III @SecDef

Appreciate clear position of 🇺🇸 on not reacting to provocations and its zero tolerance of blackmail.

We also discussed the next US Security Assistance Package for 🇺🇦. Details to follow. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 24, 2022

Резніков поінформував, що в ході розмови також обговорювався наступний пакет безпекової допомоги США для нашої країни.

«Деталі згодом», – додав міністр.

Як відомо, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.