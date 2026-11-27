Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з виконувачем обов'язків глави МЗС Лівії Тахером аль-Бауром після останніх подій біля узбережжя країни та в порту Бенгазі. Український міністр запевнив, що дії Києва були спрямовані виключно проти російських військових об'єктів, які безпосередньо забезпечують війну Росії проти України. Сибіга також висловив жаль через непередбачені наслідки операції та передав співчуття лівійському народу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Лівії та допис Андрія Сибіги у соцмережі X.

За словами Сибіги, Україна повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Лівії, а також зусилля з об'єднання країни. Міністр наголосив, що Київ не має наміру переносити війну з Росією на територію Лівії чи будь-якої іншої держави.

«Жодні дії України ніколи не були спрямовані проти Лівії чи лівійського народу, а лише проти російських військових об'єктів, які безпосередньо забезпечують війну Росії проти України», – написав глава українського МЗС.

Сибіга також нагадав про давні дружні відносини між Україною та Лівією. За його словами, українські медики допомагали лівійцям у найскладніші періоди історії країни, а українське зерно та інші продовольчі товари залишаються важливим внеском у продовольчу безпеку Лівії.

Україна зацікавлена в подальшому розвитку співпраці з Лівією у сферах охорони здоров'я, продовольчої безпеки, економіки, торгівлі та політики. Міністр також подякував лівійському колезі за можливість прямого діалогу та відкритого обміну думками. Сторони домовилися підтримувати контакт.

Двоє лівійських військових загинули після атаки

Як повідомляло Associated Press, двоє офіцерів військово-морських сил Лівії померли 25 листопада від поранень, отриманих під час атаки на російський корвет «Меркурій» у порту Бенгазі. Про загибель військовослужбовців заявило командування Лівійської національної армії, яка контролює східну та південну частини країни.

Після смерті офіцерів командування пообіцяло відповісти Україні, однак не уточнило, яких саме заходів планує вжити. Лівійські військові заявили, що визначать час і місце для відповідних дій.

Що відомо про атаку на порт Бенгазі

Інцидент стався 22 листопада на військово-морській базі в Бенгазі – другому за величиною місті Лівії. Там перебував російський корвет «Меркурій», який, за повідомленнями лівійської влади, зупинився для дозаправлення та поповнення запасів перед поверненням до Росії.

23 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення операції проти російського корабля. За його словами, українські військові використали сім морських безпілотників. Після атаки корвет затонув.

Також президент оприлюднив відеоматеріали Служби безпеки України, які демонстрували удари по російських суднах. Зокрема, українська сторона повідомляла про ураження суховантажного судна «Ангара», яке, за твердженням Києва, Росія використовувала для перевезення військових вантажів.

Атака викликала різку реакцію частини лівійського керівництва. Заступник голови Президентської ради Лівії Муса аль-Куні назвав українські дії фактичним оголошенням війни та заявив про намір звернутися до Міжнародного суду й Ради Безпеки ООН.

Своєю чергою, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий наголошував, що Київ поважає територіальну цілісність Лівії, а українські удари спрямовані виключно проти законних військових цілей Росії. Він також нагадав про право України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Нагадаємо, Лівія залишається політично розділеною країною. У Триполі діє міжнародно визнаний уряд національної єдності, тоді як східні та південні райони контролюють сили Лівійської національної армії на чолі з Халіфою Хафтаром. Росія підтримує зв'язки зі східною владою та використовує лівійську територію для розширення військової присутності в Африці. Атака на корвет «Меркурій» відбулася на тлі співпраці Москви зі східною частиною Лівії.