Пожежа на Єфремовському заводі синтетичного каучуку після атаки безпілотників

У місті Єфремов Тульської області Росії безпілотники атакували завод синтетичного каучуку. У районі підприємства спостерігається масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові канали Exilenova+, Supernova+ та osint-проєкт Astra.

За повідомленнями місцевих мешканців, у місті було чути роботу російської протиповітряної оборони, а в небі з'явилося заграва від пожежі. Перед цим у Єфремові та прилеглих населених пунктах Тульської області оголосили небезпеку через загрозу безпілотників.

Наразі офіційного підтвердження ураження саме цього підприємства від російської влади немає. Також не повідомляється про масштаби пошкоджень та наслідки атаки.

Чим важливий атакований завод

Єфремовський завод синтетичного каучуку – одне з найстаріших підприємств хімічної промисловості Росії. Його історія розпочалася у 1933 році. Завод став одним із перших у країні виробників синтетичного каучуку.

Підприємство випускає різні види синтетичних каучуків, полімерів та спеціальних хімічних матеріалів. Серед продукції – гідроксильований полібутaдієн «Єфродієн Діол». Це спеціальний полімер, який використовують як зв'язувальну речовину під час виготовлення твердого ракетного палива.

Військове значення підприємства підтверджував Генеральний штаб Збройних сил України. 25 вересня 2026 року українське командування повідомило про ураження заводу та зазначило, що його виробництво залучене до виготовлення твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер».

Важливо, що завод не виготовляє готові ракети. Його продукція є одним із компонентів виробничого ланцюга російського ракетного озброєння.

Підприємство вже двічі атакували

Єфремовський завод синтетичного каучуку вже двічі фігурував в офіційних повідомленнях Генерального штабу ЗСУ про ураження російських об'єктів.

Перший удар українське командування підтвердило 24 грудня 2025 року. Тоді після атаки безпілотників на території підприємства спалахнула пожежа. Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив атаку на промисловий об'єкт, але не назвав конкретного підприємства.

За повідомленнями місцевих жителів, тієї ночі в Єфремові пролунало щонайменше десять вибухів. Супутникова система NASA FIRMS також зафіксувала осередки займання в районі заводу.

Другий удар українське командування підтвердило 25 вересня 2026 року. Тоді Сили оборони України уразили відразу три російські підприємства, залучені до виробництва ракетного озброєння:

завод «Іскра» в Ульяновську;

Єфремовський завод синтетичного каучуку в Тульській області;

підприємство «Воронежсинтезкаучук» у Воронезькій області.

За інформацією Генштабу, два останні підприємства залучені до виробництва твердого ракетного палива, зокрема для ракет «Іскандер».

Якщо інформація про нинішню атаку підтвердиться, це буде щонайменше третій відомий випадок ураження Єфремовського заводу з грудня 2025 року.

Де розташований завод

Єфремов розташований у Тульській області Росії, приблизно за 300 км від українського кордону. Місто є промисловим центром регіону, а хімічне виробництво відіграє важливу роль у його економіці.

Нагадаємо, у грудні 2025 року «Главком» повідомляв про атаку на Єфремовський завод синтетичного каучуку. Тоді після удару безпілотників на території підприємства спалахнула пожежа. Згодом український Генштаб підтвердив ураження виробничих потужностей об'єкта.