Візит Пелосі на Тайвань: Китай підняв у небо винищувачі

Китай вдався до «брязкання зброєю» в очікування візиту спікерки Палати представників США до Тайваню

Літак, яким летить спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань, може дещо затриматися, оскільки кілька китайських військових літаків пролетіли близько до середньої лінії, що розділяє Тайванську протоку. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Також зазначається, що на додаток до китайських літаків, які летіли поблизу середньої лінії протоки, кілька китайських військових кораблів пропливли поблизу неофіційної лінії розмежування з понеділка. Співрозмовник агентства вважає, що такі діє китайських військових кораблів та літаків є незвичайним та «дуже провокативним» кроком.

За даними джерел Reuters, наразі китайські літаки залишили район лінії, що розділяє Тайванську протоку, але судна залишилися.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що має повне уявлення про військову діяльність і належним чином відправить сили у відповідь на будь-які «ворожі загрози». Міністерства оборони та закордонних справ Китаю не відповіли на запити про коментарі.

Напередодні стало відомо, що спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань у рамках свого турне Азією. Як відомо, 2 серпня офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн повідомив, що Китай вживатиме рішучих заходів у разі візиту Пелосі до Тайваню.

27 липня стало відомо, що Китай та США нарощують свою військову силу навколо Тайванської протоки, оскільки зростає напруга через можливий візит на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, ймовірно, направляється до Тайваню. Літак, на якому може перебувати Пелосі, повернув у бік Тайваню.

Також раніше повідомлялося, що сьогодні Китай вивів танки на пляжі навпроти Тайваню.