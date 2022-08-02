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Китай вивів танки на пляжі навпроти Тайваню (відео) 

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 11:45 glavcom.ua
Китай вивів танки на пляжі навпроти Тайваню (відео) 
Військова техніка перебазована до провінції Фуцзянь 
скріншот із відео

Влада країни заявляла про готовність дати жорстку відповідь на візит спікера палати представників США на острів  

Уряд Китаю стягує танки на пляж провінції Фуцзянь, що розташована навпроти Тайваню. Влада країни прийняла це рішення на тлі можливого візиту спікера палати представників США Ненсі Пелосі.

Кадрами із колонами техніки поділилися очевидці з місця події.

Як відомо, 2 серпня офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн повідомив, що Китай вживатиме рішучих заходів у разі візиту Пелосі до Тайваню.  

Тим часом Тайвань посилив рівень бойової готовності в очікуванні Пелосі. 

Нагадаємо, очікується, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань у рамках свого турне Азією.

27 липня стало відомо, що Китай та США нарощують свою військову силу навколо Тайванської протоки, оскільки зростає напруга через можливий візит на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. 

Якщо Пелосі відвідає Тайвань, це стане першою поїздкою представника США такого рівня на острів з 1997 року. США розглядають можливий візит Пелосі до Тайваню як підтримку демократії і свободи на тлі зростаючої загрози з боку Китаю. Китай розглядає Тайвань як свою територію і допускає силове захоплення. 

Пекін неодноразово попереджав Вашингтон про жорсткі заходи, якщо цей візит відбудеться.  Зокрема, влада Китаю раніше вже назвала візит Ненсі Пелосі на Тайвань «червоною лінією» і пригрозила «рішучою протидією» у разі її порушення.

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Теги: МЗС США Китай Тайвань

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