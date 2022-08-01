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Пелосі відвідає Тайвань – CNN 

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 14:36 glavcom.ua
Пелосі відвідає Тайвань – CNN 
Представники Пентагону працюють над безпекою під час поїзки спікерки
J. Scott Applewhite / AP

Офіційних підтверджень наразі немає

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань у рамках свого турне Азією, повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого тайванського урядовця та офіційного представника США.

За словами тайванського чиновника, очікується, що Пелосі залишиться у Тайвані на ніч. Поки не повідомляється, коли саме вона приземлиться у Тайбеї. 

Офіційний представник США додав, що представники Міністерства оборони працюють цілодобово, відстежуючи будь-які пересування китайців у регіоні та розробляючи план забезпечення її безпеки. 

Пелосі відвідає Тайвань – CNN  фото 1

Водночас тайванська журналістка Тінтін Лю пише, що, за її джерелами, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибуде до Тайваню завтра, 2 серпня.

Пелосі відвідає Тайвань – CNN  фото 2

27 липня стало відомо, що Китай та США нарощують свою військову силу навколо Тайванської протоки, оскільки зростає напруга через можливий візит на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. 

Раніше видання Financial Times з посиланням на низку американських чиновників повідомляло, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі має намір відвідати Тайвань після 1 серпня.

Якщо Пелосі відвідає Тайвань, це стане першою поїздкою представника США такого рівня на острів з 1997 року.

США розглядають можливий візит Пелосі до Тайваню як підтримку демократії і свободи на тлі зростаючої загрози з боку Китаю. Китай розглядає Тайвань як свою територію і допускає силове захоплення. 

Пекін неодноразово попереджав Вашингтон про жорсткі заходи, якщо цей візит відбудеться.  Зокрема, влада Китаю раніше вже назвала візит Ненсі Пелосі на Тайвань «червоною лінією» і пригрозила «рішучою протидією» у разі її порушення.

Раніше Ненсі Пелосі, візит якої до країн Азії викликав бурхливу реакцію у світі, не підтвердила поїздку до Тайваню. 

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Теги: Китай США

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Пелосі відвідає Тайвань – CNN 
Пелосі відвідає Тайвань – CNN 
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