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Стежить увесь світ. Через увагу до літака Пелосі обвалився сайт Flightradar24

Надія Клочко
Сьогодні, 17:18 glavcom.ua
Стежить увесь світ. Через увагу до літака Пелосі обвалився сайт Flightradar24
Сервіс не витримав навантаження у зв'язку з увагою до літака Ненсі Пелосі
скріншот із сайту

За літаком Ненсі Пелосі одночасно стежили понад 300 тис. відвідувачів сервісу Flightradar24

У ці хвилини за візитом спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню спостерігає весь світ. Такої надмірної уваги до літака, яким летить американська законодавиця, не витримав публічний сервіс з вистежування авіапольотів Flightradar24.

Як повідомила компанія у своєму Twitter, за літаком Ненсі Пелосі одночасно стежили 300 тис. відвідувачів сервісу, більшість з яких стежила за переміщенням літака Пелосі. Її візит на Тайвань став найбільш обговорюваною темою останніх днів. Багато людей вважають, що візит політикині може стати початком Третьої світової війни за участю найбільших ядерних держав.

Сайт Flightradar24 також зазнав атаки хакерів, і адміністрації довелося обмежити кількість запитів.

Але потім сервіс все ж таки не витримав потоку відвідувачів на позначці 360 тис. користувачів. Він був недоступний близько години, наразі працює з перебоями.

Тим часом тайванський телеканал повідомив точний час прибуття Пелосі до Тайбею. За його інформацією, це відбудеться 2 серпня о 22.30 за місцевим часом (17:30 за київським часом).

Напередодні стало відомо, що спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань у рамках свого турне Азією. Як відомо, 2 серпня офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн повідомив, що Китай вживатиме рішучих заходів у разі візиту Пелосі до Тайваню.  

27 липня стало відомо, що Китай та США нарощують свою військову силу навколо Тайванської протоки, оскільки зростає напруга через можливий візит на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, ймовірно, направляється до Тайваню. Літак, на якому може перебувати Пелосі, повернув у бік Тайваню

Також раніше повідомлялося, що сьогодні Китай вивів танки на пляжі навпроти Тайваню.

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Теги: США Китай Тайвань

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