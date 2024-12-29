Данія, Франція та Литва виділили Україні понад 6,5 млрд грн. На що спрямують кошти

Міноборони: Ці кошти будуть спрямовані на виробництво ракет, далекобійних дронів і артилерійських установок

Данія, Франція та Литва виділили понад 6,5 млрд грн на фінансування українського оборонно-промислового комплексу. Про це повідомляє Міноборони.

Так, Данія надала €111 млн на посилення ЗСУ новітніми засобами ураження вітчизняного виробництва.

Франція виділила €29 млн, як грант на посилення безпеки і оборони України.

Литва – €10 млн на розвиток українського ОПК.

Ці кошти, зокрема, будуть спрямовані на виробництво ракет, далекобійних дронів і артилерійських установок, додали в Міноборони.

Нещодавно Велика Британія заявила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 млн фунтів стерлінгів ($286 млн).

Також наступний пакет оборонної допомоги від США для України, який має незабаром оголосити Вашингтон, буде на суму $1,25 млрд та включатиме в себе боєприпаси та ракети для систем ППО. Про це повідомляє Associated Press.

Америка готується оголосити про надання Україні пакета військової допомоги на загальну суму $1,25 млрд. Це відбудеться в рамках зусиль адміністрації президента Джо Байдена надати Києву якомога більше допомоги до завершення терміну його повноважень 20 січня.

До слова, що Україні від США 24 грудня надійшов $1 млрд, що забезпечений доходами від заморожених російських активів.

Також міністерство оборони США надало компанії Williams International контракт на суму $253,7 млн. Кошти підуть на збільшення обсягів виробництва ракет, зокрема, в межах програм військової допомоги Україні.