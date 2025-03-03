«Хороші результати по контрактах на артилерію». Зеленський провів Ставку

Зеленський також заслухав доповідь прем’єр-міністра України щодо фінансів на цей рік

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 березня провів Ставку. Як інформує «Главком», про це президент розповів у своєму вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, було проведено аналіз пакетів підтримки та деяких контрактів, які є за цей час. Президент відзначив, що є хороші результати по контрактах на артилерію.

«Сьогодні ж на Ставці були деякі спеціальні питання нашої державної стійкості. Всі можливі сценарії ми пропрацьовуємо так, щоб захистити Україну. Базовий сценарій – зберігати позиції та забезпечити умови для правильної дипломатії, для якнайшвидшого завершення цієї війни достойним миром», – сказав президент.

Зеленський подякував президенту Литви Гітанасу Науседі за додаткові системи для захисту українського неба. Також глава української держави повідомив, що заслухав доповідь прем’єр-міністра України щодо фінансів на цей рік.

«Ми забезпечуємо всі наші потреби, ми пройдемо по фінансах 2025-й», – підкреслив Зеленський.

За його словами, була продовжена робота з європейськими партнерами щодо безпекової та дипломатичної архітектури. Та додає: «Архітектури, яка може наблизити мир».

«Це те про що ми говорили в Лондоні. Україна, Європа та Америка – разом ми можемо забезпечити десятиліття спокою», – наголосив президент.

Сьогодні Зеленський провів розмову з главою Литви Гітанасом Наусєдою, очільником Латвії Едгарсом Рінкевичсом та прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.

«Поінформував їх про вчорашній саміт у Лондоні. Разом ми повинні підготувати план дій, який наблизить нас до реальних гарантій безпеки. Є конкретні ініціативи, будемо працювати», – каже глава нашої держави.