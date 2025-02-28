СБУ запобігла теракту у центрі Житомира. Його готував школяр на замовлення РФ

Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожий задум і затримала виконавця «на гарячому», коли юнак підходив до місця спланованого теракту

СБУ: Юнак замість школи виїхав на таксі до Житомира для підготовки теракту

Служба безпеки та Національна поліція затримали ворожого агента, який на замовлення РФ готував теракт в одному із найбільш людних місць Житомира – поблизу «Алеї Слави Героям». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, поплічником ворога виявився 16-річний школяр із Житомирської області, якого російська спецслужба втягнула у злочинну діяльність в обмін на гроші.

«Як встановило розслідування, неповнолітній терорист мав залишити на Алеї саморобний вибуховий пристрій, замаскований у рюкзак. У цей момент окупанти планували дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїм агентом. Таким чином російська спецслужба сподівалася досягнути дві цілі: вчинити кривавий теракт із великою кількістю жертв, а також ліквідувати свого агента, як «зайвого свідка», – йдеться у повідомленні.

фото: Нацполіція

Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожий задум і затримала виконавця «на гарячому», коли юнак підходив до місця спланованого теракту.

За даними слідства, школяр сам виготовив саморобний вибуховий пристрій за інструкцією від російського куратора.

«Для маскування вибухівки він поклав її у каструлю, а для підсилення уражаючої дії – додатково начинив вибухівку залізними шурупами. Потім юнак замість школи виїхав на таксі до Житомира для підготовки теракту. Протягом всієї дороги до центральної алеї агент перебував на постійному зв’язку з російським спецслужбістом», – йдеться у повідомленні.

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фото: СБУ, Нацполіція

Після отримання «звіту» про прибуття до пункту призначення окупанти мали активувати вибуховий пристрій за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до вибухівки, зазначають в СБУ. Утім, завдяки діям правоохоронців на випередження, трагедії вдалося запобігти.

Наразі слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту). Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, служба безпеки України затримала мешканця Кропивницького, якого підозрюють у намірі спалити електропідстанцію за вказівкою російських спецслужб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, підозрюваний готував цілу серію підпалів на ключових енергооб’єктах регіону. Співробітники СБУ затримали його «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу електропідстанції, що живить обласну лікарню і декілька підрозділів Сил оборони.

Також правоохоронці затримали російського агента, який підготував теракт у центрі Одеси 20 лютого. Тоді ворог підірвав автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Внаслідок вибуху перехожий отримав поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Виконавцем теракту виявився 18-річний мешканець Одеси, якого окупанти завербували через Тelegram з пошуку «легких» грошей. За інструкцією російської спецслужби молодик власноруч виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП) в орендованій квартирі потужністю 300 грам у тротиловому еквіваленті.