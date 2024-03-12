Литва вперше конфіскувала авто з російськими номерами (фото)

Власницею конфіскованого авто була громадянка Росії

Литовські митники почали затримувати автомобілі з реєстраційними знаками Російської Федерації. Перший випадок зафіксовано ввечері 11 березня, повідомила Кримінальна митна служба – спеціальна установа литовської митниці, створена для боротьби з контрабандою.

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На КПП «Мядінінкай» неподалік Вільнюса зупинили автомобіль Audi Q7 з російськими номерами. Громадянин Молдови їхав ним з Литви до Білорусі. Чоловік сказав, що нічого не знав про запроваджені Євросоюзом обмеження.

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Литовські митники вперше застосували норму про конфіскацію автомобілів із реєстраційними номерами Росії фото: Facebook/Muitinės kriminalinė tarnyba

З'ясувалося, що власниця авто – громадянка Росії, громадянин Молдови був в автомобілі один. Водія ознайомили з чинними з 11 березня 2024 року правилами та інформували, що на нього чекає штраф і конфіскація автомобіля. Було складено протокол про адміністративне правопорушення. Машину вартістю 41 690 євро затримали.

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За даними Кримінальної митної служби, цього року литовська митниця вже передала Україні як гуманітарну допомогу 11 автомобілів. 2023 року було передано 124 автомобілі, 2022 року – 64 авто.

З 11 березня у Литві та інших країнах ЄС не повинно залишитися автомобілів з російськими номерними знаками. До понеділка ці автомобілі мали залишити територію ЄС. Тепер власники автомобілів з російськими номерами вважаються порушниками вимог законодавства і щодо них застосовуватиметься відповідальність – штраф чи конфіскація автомобіля.

Литва виконує санкційні вимоги Ради Європи, якими дозволялася реєстрація автомобілів, що в'їхали, до 19 грудня минулого року. З 11 березня цього року зареєстровані в Росії автомобілі не можуть перебувати на території Литви або мають бути перереєстровані. Ця норма не стосується автомобілів, що прямують транзитом до Калінінградської області РФ та з неї. Вони зможуть перебувати у Литві протягом доби. Під час транзиту в автомобілі повинен перебувати його власник, без власника транспортний засіб на територію Литви просто не пустять.

Як повідомлялося, Литва з 11 березня конфіскуватиме машини на російських номерах. Уникнути цього можна, якщо змінити реєстраційний номер автомобіля на литовський або іншої країни Європейського Союзу до цього дня, або якщо вивезти авто з країни

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Раніше уряд Литви заборонив висадку і посадку пасажирів на прикордонних пунктах Кяна і Кібартай з російських поїздів, що прямують до Калінінграда.

Крім того, влада Литви пообіцяла скоротити видачу дозволів білоруським та литовським перевізникам, які виконують регулярні міжнародні пасажирські перевезення автобусами.

Також повідомлялося, що уряд Латвії продовжив обмеження на в’їзд на територію країни громадян Росії на рік, до 4 березня 2025 року.

До слова, Латвія має намір зміцнити свій кордон з Білоруссю та Росією, щоб перегородити можливі шляхи проникнення військ противника. Командувач Каспарс Пуданс зазначив, що крім посилення заходів щодо захисту кордону, буде використана вже наявна інфраструктура