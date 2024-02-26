Росія почне будувати новий тип буцегарень, аби економити на ув'язнених

«Гібридні» в'язниці з'являться у в тимчасово окупованих регіонах України та низці регіонів РФ

Уряд країни-агресора схвалив будівництво в Росії «гібридних» в'язниць, які включатимуть слідчі ізолятори (СІЗО) та виправні колонії. Це випливає із висновку урядової комісії на законопроєкт Мін'юсту, який припускає створення установ об'єднаного типу (УОТ) у кримінально-виконавчій системі. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на документ.

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Поява таких установ передбачено Концепцією розвитку кримінально-виконавчої системи на період до 2030 року. Перша подібна в'язниця на 3 тис. місць проєктується у Калузькій області Росії. Також аналогічні установи влада планує відкрити в Улан-Уде, Читі та у тимчасово окупованих регіонах України. Вартість кожного з них становитиме 20 млрд руб.

Голова Мін'юсту Костянтин Чуйченко заявив, що створення «гібридних» в'язниць економічно виправдане: скоротяться витрати на одного засудженого і того, хто перебуває в СІЗО. «Щодо Калуги ми прораховували – з урахуванням того, що економія складе 25-30%, термін окупності – десь десять років», – зазначав голова Мін'юсту.

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Також, за словами Чуйченка «гібридні», в'язниці дозволять звільнити міста від старих СІЗО. «Це необхідно, тому що дійсно ці об'єкти в дуже старому стані, вони сьогодні псують міське середовище», – говорив він.

У СІЗО відправляють обвинувачених під час попереднього слідства в очікуванні суду та у період судових розглядів. У колонії засуджені вже відбувають покарання, і при їх переміщенні з одного місця відбування покарання до іншого вони також можуть опинитися у слідчому ізоляторі. Якщо засудженому присуджено покарання у вигляді позбавлення волі, один день у СІЗО зараховується за півтора дні в колонії загального режиму.

«Гібридні» в'язниці допоможуть уникнути тривалих перевезень ув'язнених, зазначила російська правозахисниця Єва Меркачова. За її словами, найчастіше автозаки із ув'язненими навіть Москвою переміщуються протягом 5-6 годин. Однак якщо такі установи будуть на околицях міст, це може ускладнити для родичів їхнє відвідування.

До слова, у місцях позбавлення волі на тимчасово окупованих територіях України почастішали випадки смерті ув'язнених за кримінальними статтями. Про це повідомила Східна правозахисна група повідомила у Facebook.

Правозахисники додали, що через брак робочої сили Росія на тимчасово окупованих територіях використовує працю в’язнів на деяких вугільно-металургійних підприємствах.