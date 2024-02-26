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Росія почне будувати новий тип буцегарень, аби економити на ув'язнених

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія почне будувати новий тип буцегарень, аби економити на ув'язнених
Для росіян побудують нові в'язниці
фото із відкритих джерел

«Гібридні» в'язниці з'являться у в тимчасово окупованих регіонах України та низці регіонів РФ

Уряд країни-агресора схвалив будівництво в Росії «гібридних» в'язниць, які включатимуть слідчі ізолятори (СІЗО) та виправні колонії. Це випливає із висновку урядової комісії на законопроєкт Мін'юсту, який припускає створення установ об'єднаного типу (УОТ) у кримінально-виконавчій системі. Про це  пишуть росЗМІ з посиланням на документ.

Поява таких установ передбачено Концепцією розвитку кримінально-виконавчої системи на період до 2030 року. Перша подібна в'язниця на 3 тис. місць проєктується у Калузькій області Росії.  Також аналогічні установи влада планує відкрити в Улан-Уде, Читі та у тимчасово окупованих регіонах України. Вартість кожного з них становитиме 20 млрд руб.

Голова Мін'юсту Костянтин Чуйченко заявив, що створення «гібридних» в'язниць економічно виправдане: скоротяться витрати на одного засудженого і того, хто перебуває в СІЗО. «Щодо Калуги ми прораховували  – з урахуванням того, що економія складе 25-30%, термін окупності  – десь десять років»,  – зазначав голова Мін'юсту.

Також, за словами Чуйченка «гібридні», в'язниці дозволять звільнити міста від старих СІЗО. «Це необхідно, тому що дійсно ці об'єкти в дуже старому стані, вони сьогодні псують міське середовище»,  – говорив він.

У СІЗО відправляють обвинувачених під час попереднього слідства в очікуванні суду та у період судових розглядів. У колонії засуджені вже відбувають покарання, і при їх переміщенні з одного місця відбування покарання до іншого вони також можуть опинитися у слідчому ізоляторі. Якщо засудженому присуджено покарання у вигляді позбавлення волі, один день у СІЗО зараховується за півтора дні в колонії загального режиму.

«Гібридні» в'язниці допоможуть уникнути тривалих перевезень ув'язнених, зазначила російська правозахисниця Єва Меркачова. За її словами, найчастіше автозаки із ув'язненими навіть Москвою переміщуються протягом 5-6 годин. Однак якщо такі установи будуть на околицях міст, це може ускладнити для родичів їхнє відвідування.

До слова, у місцях позбавлення волі на тимчасово окупованих територіях України почастішали випадки смерті ув'язнених за кримінальними статтями. Про це повідомила Східна правозахисна група повідомила у Facebook.

Правозахисники додали, що через брак робочої сили Росія на тимчасово окупованих територіях використовує працю в’язнів на деяких вугільно-металургійних підприємствах.

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Теги: росія міністр будівництво СІЗО засуджені влада

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