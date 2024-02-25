Путін доручив Мінспорту РФ сформувати пропозиції щодо участі росіян в Олімпіаді

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Російський диктатор Володимир Путін доручив Олімпійському комітету Росії та Міністерству спорту РФ зробити пропозиції щодо участі в Олімпіаді.

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Про це сьогодні, 25 лютого, повідомив помічник президента РФ Ігор Левітін на пленарному засіданні «Успіхи розвитку сфери фізичної культури та спорту», яке відбувається на виставці-форумі «Росія».

«Президентом доручено Мінспорту та Олімпійському комітету Росії дати пропозиції щодо участі наших спортсменів в Олімпіаді в Парижі. Оскільки вже йдуть відбіркові змагання, необхідно визначитися щодо кожної федерації, на яких умовах вони братимуть участь у Іграх і які їм будуть надані декларації з боку міжнародних спортивних організацій, щоб ми ухвалили рішення щодо участі наших спортсменів», – сказав Левітін.

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Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.