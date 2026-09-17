На кордоні з Молдовою зупинили пропуск: названо причину

Прикордонники закликали громадян, які планують перетин кордону, обирати для поїздок інші пункти пропуску

Молдовська сторона повідомила про технічні несправності, через які тимчасово припинили оформлення

На українсько-молдовському кордоні тимчасово призупинили пропуск через пункт «Маяки – Паланка – Удобне». Причиною стали технічні несправності на молдовській стороні. Про це повідомила Державна прикордонна служба України з посиланням на молдовських колег, пише «Главком».

Через технічні несправності на молдовській стороні тимчасово припинили оформлення громадян та транспортних засобів у пункті пропуску. Це означає, що наразі перетнути кордон через цей пункт неможливо.

Державна прикордонна служба України закликала громадян, які планують поїздку до Молдови або повернення в Україну, врахувати ситуацію та скористатися іншими пунктами пропуску. Прикордонники радять обирати альтернативний маршрут, щоб уникнути затримок під час перетину кордону.

Про відновлення пропускних операцій у пункті ДПСУ повідомить додатково. Українські прикордонники також закликають стежити за актуальною інформацією перед поїздкою, оскільки ситуація може змінитися після усунення технічних проблем.

Варто нагадати, що під час атаки на пункт пропуску «Старокозаче» на українсько-молдовському кордоні в ніч проти 9 вересня загинули двоє людей, ще троє отримали поранення.