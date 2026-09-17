Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На кордоні з Молдовою зупинили пропуск: названо причину

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
На кордоні з Молдовою зупинили пропуск: названо причину
Прикордонники закликали громадян, які планують перетин кордону, обирати для поїздок інші пункти пропуску
фото: Державна прикордонна служба України

Молдовська сторона повідомила про технічні несправності, через які тимчасово припинили оформлення

На українсько-молдовському кордоні тимчасово призупинили пропуск через пункт «Маяки – Паланка – Удобне». Причиною стали технічні несправності на молдовській стороні. Про це повідомила Державна прикордонна служба України з посиланням на молдовських колег, пише «Главком».

Через технічні несправності на молдовській стороні тимчасово припинили оформлення громадян та транспортних засобів у пункті пропуску. Це означає, що наразі перетнути кордон через цей пункт неможливо.

Державна прикордонна служба України закликала громадян, які планують поїздку до Молдови або повернення в Україну, врахувати ситуацію та скористатися іншими пунктами пропуску. Прикордонники радять обирати альтернативний маршрут, щоб уникнути затримок під час перетину кордону.

Про відновлення пропускних операцій у пункті ДПСУ повідомить додатково. Українські прикордонники також закликають стежити за актуальною інформацією перед поїздкою, оскільки ситуація може змінитися після усунення технічних проблем.

Варто нагадати, що під час атаки на пункт пропуску «Старокозаче» на українсько-молдовському кордоні в ніч проти 9 вересня загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. 

Читайте також:

Теги: прикордонники Держприкордонслужба Молдова Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Ціна дизеля, російські НПЗ і вибори: чому Трамп тисне на Україну
Вчора, 12:02
Сили оборони відбиваючи контратаки противника, змогли звільнити Запорізьке, майже повністю витіснити противника з Березового
Росіяни перейшли до оборони: ЗСУ тиснуть на двох напрямках
4 вересня, 12:35
Чи піде Трамп на заборону передачі розвідданих Україні?
Трамп звинуватив Україну у зростанні цін на дизель. Це пролог до великої сварки?
14 вересня, 11:22
У Польщі офіційно працевлаштовано 966 тисяч українців
Українці забезпечили суттєвий приріст ВВП Польщі
25 серпня, 10:32
Українці традиційно подають борщ із салом та пампушками
Скільки коштує каструля борщу у вересні: ціни на основні інгредієнти
1 вересня, 16:37
До реалізації відібрали 12 проєктів із будівництва захисних споруд
Чехія та Україна домовились про будівництво укриттів у прифронтових регіонах
9 вересня, 14:26
Флеш вважає, що системи перехоплення необхідно вже зараз адаптувати до нових реалій
Флеш попередив про нову технологію в російських дронах, яка ускладнить їх виявлення
9 вересня, 17:39
Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні
Синоптики попередили про сильні дощі у дев'яти областях України
11 вересня, 13:32
Водночас Пєсков прямо не заявив, що Росія готова припинити удари
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Події в Україні

На кордоні з Молдовою зупинили пропуск: названо причину
На кордоні з Молдовою зупинили пропуск: названо причину
«Ця робота тримає міста живими». Буданов привітав з Днем рятівника
«Ця робота тримає міста живими». Буданов привітав з Днем рятівника
Росія знищила «Епіцентр» у Харкові: це вже друга атака на торговий центр (фото)
Росія знищила «Епіцентр» у Харкові: це вже друга атака на торговий центр (фото)
Росія передала Україні тіла 252 загиблих – Координаційний штаб
Росія передала Україні тіла 252 загиблих – Координаційний штаб
ЗСУ уразили дві установки у Брянській області, звідки могли бити балістикою по Києву
ЗСУ уразили дві установки у Брянській області, звідки могли бити балістикою по Києву
«Нейтральних країн не буває»: Зеленський розповів про оборонну співпрацю з Японією
«Нейтральних країн не буває»: Зеленський розповів про оборонну співпрацю з Японією

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 вересня 2026
127K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
90K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
60K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Новини

В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Вчора, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua