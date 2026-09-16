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Україна зміцнює кордон із Білоруссю та встановлює мінні загородження

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна зміцнює кордон із Білоруссю та встановлює мінні загородження
Україна продовжує готувати прикордонні райони до можливого загострення
фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Українські військові посилюють оборонні позиції на найбільш загрозливих ділянках, хоча концентрації білоруських сил біля кордону наразі не фіксують

Україна продовжує посилювати оборону на кордоні з Білоруссю. На найбільш небезпечних напрямках облаштовують фортифікації та мінно-вибухові загородження. Про це в ефірі «День.LIVE» розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє «Главком».

За його словами, наразі українська сторона не фіксує безпосередньо біля кордону нарощування білоруських підрозділів технікою чи особовим складом.

Водночас ситуація на цьому напрямку залишається під контролем українських сил. Демченко зазначив, що Білорусь регулярно проводить перевірки боєготовності та військові навчання. Однак наразі немає ознак масштабного залучення білоруської армії до війни проти України.

Водночас зберігається ризик використання білоруської території російськими військами. За словами Демченка, Росія може спробувати використати Білорусь як плацдарм, якщо матиме додатковий ресурс для розширення своїх дій на цьому напрямку.

Саме тому Україна продовжує готувати прикордонні райони до можливого загострення. На найбільш загрозливих ділянках облаштовують оборонні позиції, фортифікаційні споруди та мінно-вибухові загородження.

Речник ДПСУ наголосив, що українська сторона стежить за ситуацією та реагуватиме на можливі зміни обстановки. Наразі ж безпосереднього збільшення білоруського військового угруповання біля українського кордону прикордонники не спостерігають.

Варто нагадати, що нещодавні атаки російських дронів по Рівненській, Волинській та Львівській областях забезпечувалися з території Білорусі через ретранслятори сигналу.

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Теги: Білорусь війна Україна прикордонники

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