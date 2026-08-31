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Прем’єр Іспанії заявив про російський слід у міграційній кризі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Прем’єр Іспанії заявив про російський слід у міграційній кризі
За даними іспанських спецслужб, у регіоні також зберігається ризик нових гібридних дій
фото: AP

Педро Санчес заявив, що пов’язані з Росією мережі поширювали дезінформацію на тлі масового напливу мігрантів до Сеути

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що до інформаційної кампанії навколо міграційної кризи в Сеуті були причетні мережі, пов’язані з Росією та Ізраїлем. Про це він сказав в інтерв’ю іспанському радіо Cadena SER, повідомляє «Главком».

За словами Санчеса, після початку масового напливу мігрантів 30-31 липня в соцмережах почали активно поширюватися чутки та неправдива інформація. Зокрема, йшлося про нібито рішення Верховного суду Іспанії, яке начебто забороняло повертати мігрантів, що прибули до Сеути морем.

Санчес стверджує, що ці повідомлення були навмисно викривлені та поширювалися через соціальні мережі, пов’язані з Росією та Ізраїлем. Він також звинуватив міжнародні ультраправі мережі у використанні міграційної теми для атак на іспанський уряд і розколу Європи.

Міграційна криза в Сеуті почалася наприкінці липня. За словами Санчеса, до іспанського анклаву на півночі Африки тоді спробували потрапити близько 70 тис. людей. Більшість із них згодом повернулася до Марокко, однак кілька тисяч мігрантів залишилися в місті.

Іспанська влада розглядає поширення дезінформації як один із факторів, що сприяв загостренню ситуації. Водночас Санчес не звинуватив безпосередньо уряд Марокко в організації масового переходу кордону. Навпаки, він заявив, що Рабат запропонував Мадриду оперативну допомогу під час кризи.

За даними іспанських спецслужб, у регіоні також зберігається ризик нових гібридних дій, зокрема інформаційних кампаній, кібератак і масових спроб перетину кордону. Водночас доказів прямої причетності Росії до організації самого напливу мігрантів наразі не наведено.

Нагадаємо, іспанський анклав Сеута у Північній Африці переживає гуманітарну та безпекову кризу через масовий наплив мігрантів із Марокко. Під час спроб перетнути кордон загинули щонайменше 34 людини. Сеута вже давно вважається одним із основних маршрутів для мігрантів, які намагаються потрапити до Європи. Місто поступово посилювало охорону кордону через регулярні випадки незаконного перетину.

31 липня стався різкий сплеск кількості людей, які перетнули кордон Сеути. Міністерство внутрішніх справ Іспанії оцінювало, що до міста увірвалися близько 49 тис. мігрантів. 

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Теги: Іспанія росія мігранти

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