Мігранти знову рушили на штурм кордону Іспанії, понад сотню затримано

Люди зібралися на пагорбі, намагаючись перебратися з марокканського міста

Серед затриманих – 109 вихідців із країн Африки на південь від Сахари та двоє громадян Марокко

У Марокко затримали 111 мігрантів, які намагалися дістатися іспанського ексклава Сеута. Під час розгону груп людей марокканська поліція застосувала сльозогінний газ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними джерел агентства у марокканській службі безпеки, затримання відбулися у Фнідеку та його околицях – приблизно за 3 км від кордону із Сеутою. Серед затриманих – 109 мігрантів із країн Африки на південь від Сахари та двоє громадян Марокко. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, щоб розігнати групи мігрантів, які намагалися наблизитися до кордону.

Приблизно за тиждень до цього іспанська розвідка заявила про підготовку до можливої нової масової спроби мігрантів потрапити до Сеути. Причиною стали заклики до штурму кордону, які поширювалися у Facebook, WhatsApp і TikTok.

Нагадаємо, Сеута – це іспанське автономне місто на півночі Африки та один із двох сухопутних кордонів ЄС із континентом. Марокко не визнає іспанського суверенітету над Сеутою та Мелільєю, через що ці території неодноразово ставали джерелом дипломатичних суперечок між двома країнами.

У липні ситуація на кордоні вже загострювалася. Тоді до Сеути з Марокко потрапили тисячі мігрантів. Їхня кількість у місті збільшувалася протягом кількох днів, а 30 липня тисячі людей змогли потрапити на територію ексклава через хвилерізи біля пляжу Тараджал.

Сплеск кількості мігрантів пов'язували з нещодавнім рішенням Верховного суду Іспанії, яке заборонило владі негайно повертати людей, котрі прибувають морем, на відміну від тих, хто перетинає сухопутний кордон через огорожу.

Згодом іспанська сторона повідомила, що 70 тис. із приблизно 72 тис. мігрантів повернулися із Сеути до Марокко.

Раніше виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія використовує міграційну кризу в іспанському анклаві Сеута як інструмент інформаційного впливу на країни Європейського Союзу.