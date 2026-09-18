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Прикордонники попередили про зміни в роботі пунктів пропуску через російські обстріли

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Прикордонники попередили про зміни в роботі пунктів пропуску через російські обстріли
Окупанти почали регулярно обстрілювати пункти пропуску на кордоні України
фото: ДПСУ

Пропускні операції зупинятимуть у районах, де під час тривоги є загроза удару

Робота пунктів пропуску на кордоні України призупинятиметься під час повітряних тривог у районах, де існує загроза російського удару. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише «Главком».

За його словами, таке рішення пов'язане з почастішанням російських атак на прикордонні райони та безпосередньо пункти пропуску. Зокрема, РФ уже завдавала ударів по пунктах на Одещині, а поблизу «Ягодина» на Волині атакували об'єкт неподалік кордону.

«Алгоритм дій під час тривог і під час такої загрози – це призупинення пропускних операцій у пунктах пропуску, в районах, де може відбуватися повітряна тривога через дії Росії», – сказав Демченко.

Він пояснив, що мета таких заходів – не допустити скупчення людей на пунктах пропуску та можливих жертв у разі прямого удару. Демченко повідомляв, що алгоритм передбачає зупинку роботи пунктів пропуску на відповідній ділянці кордону під час повітряної тривоги.

Варто нагадати, що уночі на Одещині Росія атакувала ударними БпЛА типу Shahed міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення «Орлівка», що на кордоні з Румунією.

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Теги: пункт пропуску війна обстріл Держприкордонслужба прикордонники

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