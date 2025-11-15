Головна Країна Події в Україні
Розвідка розкрила «страшний сон» Лукашенка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Розвідка розкрила «страшний сон» Лукашенка
Лукашенко боїться присутності росіян і мілітаризації, бо суспільство поступово до цього звикає, як свого часу було в українському Криму
фото з відкритих джерел

Білорусь давно втратила свій військовий суверенітет

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко дуже не хоче бути втягнутим у російсько-українську війну. І багато що робить не заради допомоги диктатору Володимиру Путіну, а тому що боїться втратити владу. Про це розповів колишній заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Ілля Павленко на IV Форумі імені Острозьких 2025, інформує  «Главком» із посиланням на «РБК-Україна».

За словами Павленка, Білорусь давно втратила свій військовий суверенітет.

На користь цієї тези свідчать білорусько-російські навчання, а також те, що на території Білорусі жодних перешкод російським військовим немає. Зокрема, українська розвідка фіксувала поїздки російських військових у цивільній формі з метою вивчення стану доріг, щоб будувати плани швидкого перекидання сил.

«Тим паче після підписання спільних угод, зміни воєнної доктрини і створення спільного угруповання військ – усе це давно свідчить про те, що фактично, на жаль, у цій сфері Білорусь втратила суверенітет. Я маю на увазі у сферах військовій і діяльності спецслужб», – додав Павленко.

За словами Павленка, спецслужби Білорусі повністю підконтрольні росіянам, але значно слабші. Зокрема, спеціалізуються не стільки на атаках, скільки на розвідці в кіберпросторі, в тому числі в Європі і в прикордонні України.

Попри це, у білоруського диктатора Олександра Лукашенка, безумовно, є слабкі місця. Страшний сон для нього – це примус до участі Білорусі безпосередньо в бойових діях або будь-яких провокаціях.

Тому він намагається створити такі умови, які б постійно доводили Володимиру Путіну, що він корисний для того. Наприклад, у виготовленні ракет, радіоелектроніки, шасі для стратегічних сил або палива. Особливо в умовах українських дипстрайків по ворожих потужностях.

По-друге, Путін воює не за території України або Білорусі, а за побудову правил гри для інших, які дозволять росіянам отримувати економічні зиски, зазначив Ілля Павленко. І навіть у білоруських спецслужб були більше завдання займатися економічними питаннями, щоб просувати свою продукцію на ринки.

Режим Лукашенка зайшов в такі умови, що дуже сильно залежить від імпорту, експорту та інших економічних факторів. І наразі переймає все більше російських практик.

«Тому він у страшному сні бачить, що йому надійдуть якісь завдання починати ескалацію. І заради цього він віддає перевагу розвитку економіки, яка, за оцінками експертів, втратила половину від запланованого зростання на 2026 рік, а це ж тільки початок», – додав Павленко.

Попри те, що Білорусь фактично є союзницею РФ в агресивній війні, Україна не завдає ударів по об'єктах на білоруській території. Хоча розвідка визначила усі цілі, вивчила і склала на кожну з них окремий журнал.

«Тут питання в доцільності. Ще за часів СРСР будувалися ракетні дороги з Білорусі до Чернівецької області України. І давати зайвий привід Путіну натиснути на білоруський режим, щоб той оголосив мобілізацію і повноцінно вступив у війну? Це наразі ми вважаємо недоцільним», – пояснив Павленко.

Водночас Лукашенко боїться присутності росіян і мілітаризації, бо суспільство поступово до цього звикає, як свого часу було в українському Криму. І якщо російське втручання буде надмірним, він просто може втратити владу.

«Він робить усе заради влади, а не заради допомоги Путіну. Час, звісно, не на нашу користь працює. Росіяни вміють, знають, як це поступово робити, як будувати свою ідентичність, лишати мову. Ми сподіваємося, що демократія, вона рано чи пізно там переможе», – підсумував генерал.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що нині самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поводиться надто балакуче й намагається втрутитися в мирний процес між Україною, США та європейськими країнами.

Раніше очільник білоруського КДБ, генерал-лейтенант Іван Тертель, який перебуває під контролем самопроголошеного президента Лукашенка заявив, що його відомство прагне «налагодити контакти з Україною з метою сприяння врегулюванню війни з Росією». За його словами, зустрічі з українськими посадовцями є критично важливими для «досягнення консенсусу в нинішній напруженій ситуації».

До слова, нещодавно білоруський диктатор Олександр Лукашенко звинуватив президента України Володимира Зеленського у гальмуванні мирної угоди і заявив, що Україна може зникнути як держава.

