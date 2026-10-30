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Українська делегація з евакуйованими мешканцями Олешок вирушила до Анапи (відео)

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Українська делегація з евакуйованими мешканцями Олешок вирушила до Анапи (відео)
Евакуйовані мешканці Олешок разом з українською делегацією готуються до подальшої дороги через Анапу та Білорусь
Фото: скриншот із відео Давида Арахамії

Після прибуття до російського міста українці мають вилетіти до Білорусі, звідки автобусами повернуться додому

Українська делегація разом з евакуйованими жителями тимчасово окупованих Олешок Херсонської області вирушила до російської Анапи. Звідти людей планують літаками доправити до Білорусі, а потім автобусами перевезти в Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал народного депутата Давида Арахамії.

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«Українська делегація разом з евакуйованими мешканцями Олешок вирушила до Анапи. Звідти вони вилетять літаками до Білорусі, а далі автобусами дістануться додому», – повідомив Арахамія.

Нардеп також оприлюднив відео, на якому видно евакуйованих людей та учасників делегації. Вони перебувають біля автобусів, готуючись до подальшої дороги.

За оприлюдненою інформацією, маршрут повернення передбачає кілька етапів. Спочатку евакуйовані дістануться Анапи, після чого вирушать авіарейсами до Білорусі. Останню частину шляху до України вони подолають автобусами.

Точний час прибуття евакуйованих в Україну наразі не повідомляється.

Раніше «Главком» повідомляв про підготовку гуманітарної допомоги для мешканців Олешок. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що українська сторона готує гуманітарний вантаж та координує дії з міжнародними партнерами.

Згодом українська делегація на чолі з Лубінцем вирушила в напрямку Олешок. Метою поїздки було забезпечення евакуації цивільних жителів та організація доставки гуманітарної допомоги.

Пізніше «Главком» писав про прибуття делегацій України, США та Росії до Олешок. Сторони координували проведення гуманітарної операції та виїзд місцевих жителів.

Також «Главком» повідомляв про завершення розмінування гуманітарних коридорів. Це мало забезпечити безпечний рух транспорту під час евакуації.

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Теги: Олешки Дмитро Лубінець розмінування українці

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