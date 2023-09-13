КНДР вже постачає ракети Росії. Розвідка назвала терміни

Москва хоче домовитись із Пхеньяном про постачання останнім боєприпасів в обмін на технології та нафту

Російська Федерація отримує від Північної Кореї снаряди 122 мм та 152 мм, а також ракети до «Градів». Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, передає NV.

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«КНДР вже півтора місяці постачає РФ озброєння», – заявив начальник ГУР.

Згідно з оцінками західних ЗМІ, Москва хоче домовитись із Пхеньяном про постачання останнім боєприпасів в обмін на технології та нафту.

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Нагадаємо, Північнокорейський лідер Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін сьогодні завершили свою зустріч на космодромі «Східний». Путін і Кім оглянули декілька об'єктів космодрому, зокрема космічний ракетний комплекс «Союз». Переговори північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та російського тирана Володимира Путіна у розширеному складі тривали понад годину, після них розпочалася розмова тет-а-тет.

Під час зустрічі північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».