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КНДР вже постачає ракети Росії. Розвідка назвала терміни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
КНДР вже постачає ракети Росії. Розвідка назвала терміни
Балістична ракета Північної Кореї
фото ілюстративне

Москва хоче домовитись із Пхеньяном про постачання останнім боєприпасів в обмін на технології та нафту

Російська Федерація отримує від Північної Кореї снаряди 122 мм та 152 мм, а також ракети до «Градів». Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, передає NV.

«КНДР вже півтора місяці постачає РФ озброєння», – заявив начальник ГУР.

Згідно з оцінками західних ЗМІ, Москва хоче домовитись із Пхеньяном про постачання останнім боєприпасів в обмін на технології та нафту.

Нагадаємо, Північнокорейський лідер Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін сьогодні завершили свою зустріч на космодромі «Східний». Путін і Кім оглянули декілька об'єктів космодрому, зокрема космічний ракетний комплекс «Союз». Переговори північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та російського тирана Володимира Путіна у розширеному складі тривали понад годину, після них розпочалася розмова тет-а-тет.

Під час зустрічі північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

Теги: Північна Корея росія війна розвідка

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