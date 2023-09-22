Золоті йоршики, кімната для зброї: Лукашенко побудував нову резиденцію

Резиденція має чотири поверхи і стала 17 в колекції Лукашенка

Маєток обійшовся приблизно в $145 млн

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко побудував собі нову резиденцію. Вона обійшлася приблизно в $145 млн та стала сімнадцятою у володінні Лукашенка. Про це повідомило об'єднання колишніх білоруських силовиків Belpol на своєму YouTube-каналі.

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Усередині маєток повністю виконаний з мармуру. Кімнати обставлені елітними меблями. Дивани на першому поверсі резиденції коштували $10 тис. На першому поверсі багато робочих кабінетів, серед яких окремий для водія. Також є окремий кабінет для посту охорони, де проводиться відеонагляд та кімната зі зброєю.

У резиденції розміщений пункт пропуску гостей із металошукачами за орієнтовно $39 тис. Його виготовляли фахівці з США та РФ.

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У вбиральнях диктатора є золоті йоршики. Також не обійшлося без басейну з окремою VIP-зоною і так звана «доріжка Кнейпа» – кілька резервуарів, наповнених водою. На їхньому дні встановлюють спеціальні плити, що імітують природні рельєфи каменів різного розміру та форми, які масажують стопи під час ходьби.

Басейн у резиденції Лукашенка фото: скріншот

Також є два джакузі, кріосауна, парна та хамам, снігогенератор, масажний кабінет та два «душі вражень» – «Тропіка» і «Сибірська ніч», закуплені за 93 тис. рублів. «Душ вражень» – це водяна установка, яка дозволяє відчути себе в різних погодних умовах: спекотних тропіках чи на морському узбережжі, у стихії океанського шторму або епіцентрі грози.

фото: скріншот

На другому поверсі розмістили робочу зону з приймальними, двома залами для переговорів, пресцентром і конференц-залом.

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Зал для конференцій фото: скріншот

На третьому поверсі розташована обідня зала на 28 осіб, сервірувальна, бібліотека, приміщення для покоївок, кімната охорони та чергового ад'ютанта. А також є зала нарад зі стельовим вітражем за більше ніж 2,5 млн грн.

На цьому поверсі розташовані й робочий кабінет та спальня Лукашенка.

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Резиденція Олександра Лукашенка фото: скріншот

У резиденції є четвертий поверх, де розташовано процедурний кабінет з окремими кімнатами для особистого лікаря й охоронця.

Нагадаємо, було вперше опублікувано інтерʼєри резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї. Поруч із нею спеціально збудували деревʼяний терем для коханки Путіна Аліни Кабаєвої та їхніх спільних дітей.