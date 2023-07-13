Макрон отримав листа із відрубаним людським пальцем

Лист надійшов до Єлисейського палацу в ніч на 10 липня

Особу, якій належить палець, вже встановлено

В Єлисейський палац, який є резиденцією президента Франції Еммануеля Макрона, надійшов лист з відрубаним людським пальцем. Про це повідомило французьке видання Current Values з посиланням на власні джерела.

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За словами співрозмовників видання, кореспондентська служба Єлисейського палацу в ніч на 10 липня отримала на пошту лист з відрубаним людським пальцем.

Відзначається, що його помістили в холодильник. Особу, якій належить палець, вже встановлено.

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«Це негайно ініціювало відповідну процедуру у випадках катастрофи, щоб компетентні служби могли подбати про цю людину і провести відповідний медичний нагляд», – сказало джерело.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція передасть Україні ракети, які «здатні завдавати глибоких ударів». Макрон заявив, що на тлі контрнаступу ЗСУ вирішив збільшити постачання озброєння та техніки для України. До відома, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков назвав рішення очільника Франції про передачі ракет «помилковим» та зазначив, що Росія «відповідатиме на такі дії».