Подарунок Україні від Макрона: реакція Кремля

Пєсков назвав рішення очільника Франції про передачі ракет «помилковим» та заявив про відповідь збоку РФ

Сьогодні, 11 липня, президент Франції Еммануель Макрон заявив про рішення поставити Україні ракети далекого радіусу дії. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков назвав рішення очільника Франції про передачі ракет «помилковим» та зазначив, що Росія «відповідатиме на такі дії». Про це повідомляють росЗМІ.

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Зокрема, прессекретар Путіна вважає, що прискорений режим прийняття України до НАТО «загрожуватиме європейській безпеці».

Крім того, Пєсков заявив, що Москва уважно слідкуватиме за тим, що відбувається на саміті НАТО в Литві для «глибокого аналізу та вжиття заходів щодо забезпечення безпеки РФ».

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Зазначимо, Макрон заявив, що на тлі контрнаступу вирішив збільшити постачання озброєння та техніки для України. Відтак Франція передасть Україні нові ракети, «здатні завдавати глибоких ударів» під час контрнаступу.

Нагадаємо, Росія має вивести свої військові сили із Запорізької АЕС, її поведінка загрожує безпеці станції. Про це заявив журналістам Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком саміту НАТО у Вільнюсі

Також Столтенберг зазначив, що російський диктатор Володимир Путін не має права вето в Альянсі, а його страх перед НАТО притягнув до кордонів РФ ще більше НАТО.

До слова, президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський проведуть зустріч на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Цю інформацію підтвердив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, темою зустрічі буде не лише питання вступу України в НАТО.