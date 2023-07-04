Фінляндія вдосконалює інфраструктуру для швидкого перекидання військ НАТО до кордонів РФ

У разі конфлікту між Росією та НАТО перекидання сил та вантажів через Балтійське море може опинитися під загрозою

Залізничний коридор зможе вирішити проблему потенційного блокування Росією фінських портів на Балтійському морі

Модернізація фінських залізниць та іншої транспортної інфраструктури на кордоні зі Швецією полегшить для НАТО перекидання військ, озброєнь та обладнання з портів Атлантичного океану до кордонів РФ. Про це повідомляє Reuters.

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Повідомляється, що електрифікація та заміна обладнання на залізниці відбувається, зокрема, біля міста Кеміярві. Він знаходиться за годину їзди від російського кордону і за сім годин їзди від російських військових баз під Мурманськом на Кольському півострові.

Модернізація залізниці у Фінляндії проводиться на ділянці від шведського міста Хапаранда та фінської станції Лаурило. Залізничні мережі Норвегії та Швеції будуть з'єднані з електрифікованою частиною фінської мережі. Завершення проєкту очікується у 2024 році. Його вартість оцінюється у 37 млн євро.

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За даними Reuters, 96% вантажів доставляється до Фінляндії морським шляхом. У разі конфлікту між Росією та НАТО перекидання сил та вантажів через Балтійське море може опинитися під загрозою. Передбачається, що залізничний коридор зможе вирішити проблему потенційного блокування Росією фінських портів на Балтійському морі.

Нагадаємо, Фінляндія офіційно стала членом (Північноатлантичного альянсу) НАТО. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Таким чином кордон Росії з Альянсом збільшився на 1340 км.

Після вступу Фінляндії до НАТО постало питання про актуальність угоди з Росією щодо демілітаризації Аландських островів.