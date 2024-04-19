Мінреінтеграції оновило перелік регіонів, де ведуться бойові дії

До переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією було внесено зміни

Україна змінила перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Згідно з наказом Мінреінтеграції від 12 квітня 2024 року № 108 до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією було внесено зміни.

Дізнатись про те, чи належить населений пункти до таких територій можна за посиланням.

Зазначений перелік був затверджений ще у грудні 2022 року та періодично оновлюється. Однак зміни до нього мають бути погоджені з Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Нагадаємо, ситуація на війні в Україні є складною. Російські війська зазнають значних втрат, хоча і мають певні успіхи. Водночас ЗСУ відчувають брак боєприпасів.

За даними естонської розвідки, російські окупанти здійснили тактичний прорив на північний захід від Авдіївки, а також просунулися вперед на 5 км. Також окупаційні сили утримують тиск на населений пункт Часів Яр, де вони просунулися з південного флангу.

До слова, російська влада провела переформатування військових округів, зокрема тепер усі окуповані території України «входять» у Південний військовий округ РФ.