Аналітики повідомили, на якому напрямку ЗСУ відступають

Українські сили все ще контролюють домінуючі тактичні висоти на північ і північний захід від Богданівки

21 квітня Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що підрозділи російського Південного угруповання військ захопили Богданівку (на північний схід від Часів Яр), але аналітики не знайшли візуальних доказів, які підтверджують це твердження. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська нещодавно незначно просунулися на захід від Кремінної на тлі триваючих позиційних боїв на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 21 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 квітня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної). Позиційні бої тривали на північний захід від Сватового біля Стельмахівки; на захід від Кремінної біля Тернів; і на південь від Кремінної біля Білогорівки.

карта: ISW

21 квітня російські війська продовжували наступати на сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута), але не зробили жодного підтвердженого наступу. Українські військові джерела повідомили, що російські сили марно атакували на схід від Сіверська поблизу Верхньокам’янського та на південний схід від Сіверська біля Спірного.

21 квітня Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що підрозділи російського Південного угруповання військ захопили Богданівку (на північний схід від Часів Яр), але ISW не спостерігало візуальних доказів, які підтверджують це твердження. Відомий російський мілблогер так само стверджував, що українські війська нещодавно відступили зі своїх позицій, що залишилися в південно-західній частині Богданівки, але не надав візуальних доказів на підтвердження цієї заяви.

карта: ISW

Джерело, пов’язане з російським ВДВ, стверджувало, що українські сили все ще контролюють домінуючі тактичні висоти на північ і північний захід від Богданівки, а ситуація на передовій у цьому районі складна. 21 квітня офіцер Нацгвардії України заявив, що російським військам вдалося укріпити позиції в районі Богданівки, куди вони перекинули значну техніку та зайняли добре підготовлені оборонні позиції. Офіцер Нацгвардії України не уточнив, чи контролюють російські сили Богданівку, і оцінив, що російські війська можуть спробувати використати Богданівку, щоб оточити Часів Яр з півночі та захопити Іванівське (на південний схід від Часів Яру), щоб загрожувати Часів Яру з півдня.