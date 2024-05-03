Кемерон: Україна може застосовувати британську зброю для нанесення ударів по території РФ

Міністр повідомив, що частина військового обладнання вже прибуває в Україну

Девід Кемерон пообіцяв три мільярди фунтів стерлінгів ($3,74 млрд) щорічної військової допомоги Україні

Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для нанесення ударів по цілях всередині Росії. Таку заяву зробив глава МЗС Великої Британії, пише Reuters.

За його словами, лише Україна може вирішувати, як використовувати надану зброю.

«Україна має це право. Подібно до того, як Росія завдає удару всередині України, ви цілком можете зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона може захищати себе», – сказав Кемерон у Києві.

Також Девід Кемерон пообіцяв три мільярди фунтів стерлінгів ($3,74 млрд) щорічної військової допомоги Україні протягом «стійкого періоду».

«Ми будемо надавати три мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки буде необхідно. Ми просто вичерпали все, що могли, щодо надання обладнання», – наголосив Кемерон.

Міністр також додав, що частина обладнання вже прибуває в Україну.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок, 23 квітня, вирушить до Польщі, де оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні. Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Сунак оголосить про масштабне збільшення військової підтримки України, включаючи 500 млн фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку життєво важливого обладнання.

До слова, міністерство оборони Великої Британії звинувачують у «повільній роботі» з невикористанням половини з £900 млн для України. Затримки означають, що лише £404 млн із коштів, пожертвуваних дев’ятьма країнами, було витрачено. Про це пише журналіст The Guardian, зазначаючи, що більша частина військового фонду для України не використана через бюрократичні зволікання з оформленням контрактів.