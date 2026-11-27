Кібератака на платформу Cloud One поставила під загрозу конфіденційні дані американського війська

Хакери зламали одну з найбільших хмарних платформ американського війська – Cloud One, яку використовують Повітряні сили США. Кібератака поставила під загрозу значний обсяг конфіденційної військової інформації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами співрозмовників агентства, несанкціоноване проникнення виявили близько місяця тому під час модернізації системи. Інцидент спричинив перебої в роботі платформи.

Наразі невідомо, хто стоїть за кібератакою, якими є її масштаби та чи вдалося зловмисникам викрасти інформацію.

Платформу почали створювати у 2017 році для забезпечення інформаційних потреб Повітряних сил США. Вона об'єднує хмарні ресурси чотирьох технологічних компаній: Microsoft, Amazon, Oracle та Alphabet.

Система забезпечує роботу застосунків, які використовують для управління кадровими даними, грошовим забезпеченням військовослужбовців, логістикою, технічним обслуговуванням та обліком озброєння.

Після виявлення кібератаки перенесення додаткових застосунків на Cloud One призупинили, а оновлення наявного програмного забезпечення заблокували.

До оцінки наслідків інциденту, за інформацією Reuters, залучили Кіберкомандування США.

У Повітряних силах США відмовилися коментувати стан захищеності конкретних інформаційних систем, наголосивши, що відомство постійно вживає заходів для захисту своїх даних.

Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що Центральне розвідувальне управління США та Управління директора національної розвідки зазнали кібератаки. Зловмисники проникли до незасекреченої системи збору й аналізу інформації з відкритих джерел.

Також 17 листопада у США стався масштабний збій у роботі засекреченої мережі Агентства національної безпеки. Систему використовують для обміну інформацією найвищого рівня секретності. На момент повідомлення про інцидент доказів кібератаки не було.

Раніше Федеральне бюро розслідувань та Міністерство юстиції США викрили масштабну хакерську операцію, пов'язану з Китаєм. Серед її цілей були американські державні установи та об'єкти критичної інфраструктури.