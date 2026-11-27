Обкладинка нового випуску німецького журналу Der Spiegel від 27 листопада 2026 року

Німецький журнал Der Spiegel присвятив обкладинку нового випуску від 27 листопада технологічним мільярдерам, назвавши їх «диктаторами штучного інтелекту». Видання порушило питання концентрації фінансових і технологічних ресурсів у руках найбагатших підприємців та їхнього впливу на майбутнє демократії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Der Spiegel.

Головна тема випуску має назву «Диктатори штучного інтелекту: як Тіль, Маск, Цукерберг та інші створюють новий світовий порядок».

У центрі уваги журналістів опинилися Ілон Маск, Марк Цукерберг, Пітер Тіль та Сем Альтман. Автори матеріалу висловлюють занепокоєння щодо зростання політичного впливу технологічних підприємців та його можливих наслідків для демократичних інститутів.

Окрему увагу журналісти приділили тому, що деякі підприємці, які активно розвивають технології штучного інтелекту, водночас розглядають можливість глобальних катастроф.

Зокрема, Der Spiegel повідомляє про підземне укриття засновника Facebook Марка Цукерберга на Гаваях площею близько 460 кв. м.

Видання також поспілкувалося з колишнім міністром праці США Робертом Райхом. На його думку, Сполучені Штати рухаються в напрямку економічної автократії через концентрацію влади та ресурсів у руках найбагатших підприємців.

Нагадаємо, у вересні 2026 року керівник OpenAI Сем Альтман допустив уповільнення розроблення штучного інтелекту на тлі занепокоєння щодо безпеки передових технологій.

Також Ілон Маск під час судового засідання заявив, що штучний інтелект здатний знищити людство. Мільярдер порівняв можливий сценарій розвитку технологій із сюжетом фільму «Термінатор».

Раніше Сем Альтман розповів про сценарії, за яких штучний інтелект може захопити контроль над світом. Керівник OpenAI також звернув увагу на зростання залежності людей від рекомендацій нейромереж під час ухвалення важливих рішень.