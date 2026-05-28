Росія вирішила врятувати фонд Ради миру Трампа, який виявився порожнім

Іванна Гончар
Москва нагадала про заморожені російські активи у США

Фонд створеної президентом США Дональдом Трампом Ради миру виявився порожнім. За даними Financial Times, фонд не отримав навіть долара. Тож Росія вирішила протягнути свою руку допомоги, пише «Главком».

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що ще 21 січня 2026 року агресор Володимир Путін нібито пропонував спрямувати до фонду $1 млрд із заморожених у США російських активів. «Росія запропонувала конкретні гроші і заявила про пріоритети: кошти мають йти на відновлення сектора Гази та базової соціальної інфраструктури», – заявила Захарова.

Вона також стверджує, що Москва направила відповідну ноту до Держдепартаменту США, однак відповіді не отримала.

Нагадаємо, за даними видання, кілька країн пообіцяли виділити для Ради миру загалом 17 млрд доларів, однак на рахунки організації досі не надійшло жодних коштів. «Не було зараховано ні єдиного долара», – заявив один зі співрозмовників FT.

Через відсутність фінансування Рада миру опинилася у правовій та політичній невизначеності, а реалізація проєктів із відновлення Гази фактично загальмувала.

За інформацією FT, наразі немає прогресу за жодним із головних напрямків роботи організації. Йдеться про роззброєння ХАМАС, виведення ізраїльських військ із сектора Газа та відновлення регіону після війни. Також видання стверджує, що на відбудову Гази не було витрачено «жодного американського долара».

Перше засідання Ради миру офіційно розпочалося у Вашингтоні. Очільник Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що США виділять $10 млрд на діяльність Ради миру, яка має на меті вирішення міжнародних конфліктів. «Хочу повідомити вам, що Сполучені Штати виділять $10 млрд на діяльність Ради миру», – сказав Трамп, додавши, що ця сума «є дуже невеликою, якщо порівняти її з витратами на війну».

Трамп заявляв, що новостворена Рада миру потенційно може стати заміною Організації Об'єднаних Націй. Попри це, він вважає за доцільне зберегти ООН, оскільки вона володіє «колосальним потенціалом», який, проте, досі не був реалізований.

