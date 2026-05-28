Поблизу Туреччини дрони атакували три танкери тіньового флоту РФ

Під удар потрапили танкери Altura, Velora та James II, які причетні до перевезення російської нафти

Три танкери, які перевозили російську нафту, зазнали атаки безпілотників у Чорному морі поблизу північного узбережжя Туреччини. Постраждалих немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Türkiye Today.

Як повідомило судноплавне агентство Tribeca, танкер James II під прапором Палау, який ішов без вантажу (у баласті), був уражений у районі машинного відділення приблизно за 80 км на північ від Тюркелі та близько 75,6 км від протоки. На борту перебувало 20 членів екіпажу – ніхто не постраждав. Ще два судна – Altura та Velora під прапором Сьєрра-Леоне, також без вантажу, були атаковані в тому ж районі під час операції перевалки вантажу між суднами.

«На місце події було направлено катери прибережної безпеки. Повідомляється, що всі члени екіпажу на борту всіх трьох суден врятовані», – зазначило агентство.

За даними ГУР, танкери Altura, Velora та James II входять до тіньового флоту РФ.

Нагадаємо, Європейський Союз готує 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації, основні обмеження будуть спрямовані на тіньовий флот.

Як повідомлялося, Російська Федерація розширила тіньовий флот, аби транспортувати підсанкційний скраплений природний газ. Чотири танкери, які нині використовує Москва, належали Оману.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав укази, які вводять у дію два нові масштабні пакети санкцій від Ради національної безпеки і оборони. Під удар потрапили 127 російських військових високопосадовців, безпосередньо відповідальних за криваві ракетні та бомбові удари по українських містах, а також 29 цивільних суден, які забезпечують воєнну логістику країни-агресорки.