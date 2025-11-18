Прем'єр Грузії прокоментував можливість видачі Україні Саакашвілі

Колишній очільник Грузії просив президента України внести його до переліку осіб, яких незаконно утримують в полоні

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе виключив передачу Україні колишнього грузинського президента Михайла Саакашвілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Ехо Кавказа».

Кобахідзе прокоментував слова радник керівника Офісу президента Михайла Подоляка про те, що питання переведення Саакашвілі активно опрацьовується. Глава грузинського уряду заявив, що шансів на передачу Україні Саакашвілі немає.

«Тут теж все лежить як на долоні – з яким родом сумлінності ми маємо справу, коли говорять конкретні люди. Коли такі люди говорять нам про переведення Саакашвілі, звичайно, ми не можемо сприймати такі повідомлення серйозно», – зазначив грузинський прем'єр.

Нагадаємо, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі повернувся у пенітенціарну установу для відбування ув’язнення. Саакашвілі 12 травня 2022 року було переведено до клініки Вівамед для отримання стаціонарної медичної допомоги. Він понад три роки перебував там під наглядом лікарів.

Михайло Саакашвілі опублікував звернення до президента України. У ньому політик просить Володимира Зеленського включити його до списку цивільних полонених, яких незаконно утримують в полоні.

За словами ексочільника Грузії, його отруєння у березні 2022 року сталося невдовзі після початку повномасштабної війни та було невипадковим. Саакашвілі поскаржився, що він незаконно перебуває у вʼязниці, а справа проти нього повністю сфабрикована.