Лариса Голуб
«Ми розпочнемо їх спочатку»: Президент заявив про відновлення мирних переговорів
Президент України Володимир Зеленський
фото: Офіс президента України

Президент впевнений у відновленні переговорного процесу між США та РФ після стабілізації на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тристоронні зустрічі між США та Росією наразі відкладено через зміну пріоритетів американської дипломатії. Проте він висловив впевненість, що згодом переговорний процес відновиться. Про це глава держави розповів у інтерв’ю італійській телерадіокомпанії RAI, інформує «Главком».

За словами Президента, на сьогодні основна увага Сполучених Штатів прикута до ситуації на Близькому Сході. Зеленський позитивно оцінив зусилля Вашингтона, зокрема привітав досягнення угоди про припинення вогню в Ірані.

Українська сторона очікує, що після стабілізації ситуації на Близькому Сході, питання протидії російській агресії знову повернеться до активного порядку денного тристоронніх дипломатичних зустрічей.

«Але ми розпочнемо їх спочатку...», – запевнив Володимир Зеленський.

Також глава держави наголосив, що «підтримка України, зокрема постачанням зброї, має продовжуватися».

Окрім того, Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним: «Я готовий зустрітися з Путіним. Звичайно, не в Москві та не у Києві. Але якщо він готовий зустрітися зі мною, є багато місць, де це можна зробити. Ми можемо знайти таке місце на Близькому Сході, в Європі, Сполучених Штатах, будь-де».

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія не обмежиться територіальними поступками і намагатиметься захопити Харків та Дніпро. Також глава держави розкрив недоліки стратегії команди президента США Дональда Трампа щодо Кремля. Глава держави заявив, що навіть у разі захоплення Донбасу Кремль не зупиниться і намагатиметься просунутися далі – зокрема захопити Дніпро та Харків.

Також український лідер переконаний, що адміністрація президента США Дональда Трампа довіряє російському диктатору. Президент України Володимир Зеленський намагався переконати США у тому, що Росія допомагає Ірану воювати на Близькому Сході. Однак, за словами глави держави, це не дало результатів через позицію Вашингтона.

