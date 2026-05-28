Коли Росія планує вдарити по Києву? Шойгу зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
За словами секретаря Ради безпеки РФ, Москва показала, якою може бути «сила удару по Києву»
фото: російські ЗМІ
Посадовець стверджує, що Росія нібито готова до майбутнього обстрілу столиці України

Удар по Києву, про який Російська Федерація заявляла, може бути завданий у будь-який момент. Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу на засіданні Міжнародного форуму з питань безпеки, повідомляє «Главком».

За словами Шойгу, Росія «показала, якої сили може бути удар». Він додав, що Москва нібито має все необхідне для майбутнього обстрілу.

«Якщо хтось думає, що в Росії більше не залишилося (озброєння – «Главком»), тому застосували таку зброю («Орєшнік» – «Главком»), вони глибоко помиляються», – заявив він.

Секретар Радбезу РФ заявив, що попередження дипломатам покинути місто – «цілком серйозне й усвідомлене».

Нагадаємо, представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова пригрозила Києву новими ударами, заявивши, що Росія нібито й надалі завдаватиме «ударів у відповідь». «Удари у відповідь завдались і будуть завдаватись по Києву», – сказала вона.

Як повідомило зовнішньополітичне відомство РФ, цілями ударів стануть об’єкти проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються «за сприяння фахівців НАТО, відповідальних за постачання комплектуючих, надання розвідданих та наведення». Водночас Москва не забула й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

Варто зазначити, що Росія регулярно намагається атакувати не лише підприємства оборонно-промислового комплексу, а й цивільні об’єкти. Терором цивільних російський диктатор Володимир Путін хоче замаскувати свою нездатність захистити Росію.

Раніше Головне управління розвідки отримало документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні. Російська сторона називає цілі «центрами ухвалення рішень». Серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів, військові пункти.

Як відомо, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів. «Главком» проаналізував, скільки саме коштувала Кремлю ця атака.

