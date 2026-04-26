Зеленський та Гроссі побували на відкритті нової експозиції Національного музею «Чорнобиль»

Надія Карбунар
фото: Офіс президента

У ніч на 14 лютого 2025 року Росія завдала цілеспрямованого удару дроном по Арці Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС

Із нагоди сорокових роковин Чорнобильської катастрофи президент України Володимир Зеленський разом із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі взяли участь у відкритті нової постійної експозиції Національного музею «Чорнобиль»: «Чорнобиль: люди і сенси». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів главі держави, які роботи з ліквідації наслідків російського удару по конфайнменту ЧАЕС 14 лютого 2025 року вже проведені. Він також поінформував про подальші необхідні кроки та важливість підтримки з боку міжнародних партнерів.

«Ми об'єднували наших партнерів – тих, хто допомагав. Велика кількість країн будувала саркофаг. І ми підключали партнерів знову все це відбудовувати, якомога швидше. Партнери доєднувалися, але досі всі ці ризики існують, безумовно. Тому що війна не закінчилася», – наголосив президент.

Володимир Зеленський і Рафаель Гроссі обговорили, які зусилля та ресурси потрібні для повноцінного відновлення конфайнменту. Саме цьому, а також окупації ЧАЕС під час повномасштабного російського вторгнення в Україну присвячена одна з частин експозиції.

Генеральна директорка музею Віталіна Мартиновська доповіла главі держави, що загалом експозиція складається з близько 23 тис. предметів, пов'язаних із будівництвом та експлуатацією Чорнобильської АЕС, аварією на станції, ліквідацією техногенної катастрофи, створенням Зони відчуження, зведенням об'єкту «Укриття», життям у місті Прип'яті та особистими речами ліквідаторів.

У ніч на 14 лютого 2025 року Росія завдала цілеспрямованого удару дроном по Арці Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС. Внаслідок атаки були пошкоджені зовнішня та внутрішня оболонки Арки, а також обладнання системи основних кранів.

За попередніми оцінками, для повного відновлення функціональності конфайнменту необхідно понад €500 млн. Уже затверджена початкова програма підтримки, а ЄБРР та партнери почали мобілізацію необхідних ресурсів.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня 2026 року, Україна та світ вшановують пам’ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що через 40 років після вибуху четвертого реактора світ знову опинився на межі техногенної катастрофи через дії РФ.

Володимир Зеленський нагадав, що вибух 1986 року став однією з найбільших ядерних катастроф в історії людства, наслідки якої сотні тисяч людей долають до сьогодні. Президент вшанував пам’ять тих, хто ціною власного життя зупиняв поширення радіації.

Додамо, що напередодні 40-х роковин трагедії колишній мешканець Прип'яті поділився з «Главкомом» фотографіями та відео квартири, яку він залишив п'ятирічною дитиною під час евакуації. Сталося це через півтори доби після вибуху на станції. 

Будинок, у якому розташована квартира, досі стоїть. Багатоповерхівка, звісно, перебуває у занедбаному стані. Вхід до багатоквартирного будинку заріс деревами та кущами, сходи й фасад частково зруйновані. Проте, Михайлові вдалося піднятися на свій 16-й поверх.

Читайте також:

Читайте також

Міністри закордонних справ України та Південно-Африканської Республіки Андрій Сибіга і Рональд Ламола, жовтень 2024 рік
Глава МЗС України розказав про посилення стосунків з Африкою: названо нові треки
22 квiтня, 12:25
Навіть Трамп не врятує Путіна: Україна стискає нафтове кільце
Навіть Трамп не врятує Путіна: Україна стискає нафтове кільце
22 квiтня, 09:10
Деякі родини, які виїжджали з Дубая, вирішили повернутися на тлі перемир’я між США та Іраном
Business Insider: Дубай поступово повертається до нормального життя після обстрілів Ірану
19 квiтня, 08:49
Президент: Україна захищає себе та демонструє здатність посилювати безпеку інших
Фронт, удари по РФ: Зеленський і військові затвердили подальші кроки
6 квiтня, 17:03
Politico: Трамп створив міф про незалежність США від нафти
Politico: Трамп створив міф про незалежність США від нафти
4 квiтня, 04:15
Іранський чиновник висміяв США після збиття американського літака
Іранський чиновник висміяв США після збиття американського літака
3 квiтня, 23:12
Трамп назвав війну в Ірані відповіддю на майже півстоліття насильства з боку режиму
Трамп назвав війну в Ірані відповіддю на майже півстоліття насильства з боку режиму
2 квiтня, 05:11
Атака на Одесу, уражено НПЗ у Росії, заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Одесу, уражено НПЗ у Росії, заяви Трампа: головне за ніч
28 березня, 05:48
«Вони крадуть у нас чоловіків»: як українських жінок демонізують у Польщі
«Вони крадуть у нас чоловіків»: як українських жінок демонізують у Польщі
27 березня, 09:30

Події в Україні

Росіяни активізували наступ по всій лінії фронту – Сирський
Росіяни активізували наступ по всій лінії фронту – Сирський
Україна перебирає на себе роль США у світі – The New York Times
Україна перебирає на себе роль США у світі – The New York Times
Зеленський та Гроссі побували на відкритті нової експозиції Національного музею «Чорнобиль»
Зеленський та Гроссі побували на відкритті нової експозиції Національного музею «Чорнобиль»
У Харкові зникло світло та зупинилося метро
У Харкові зникло світло та зупинилося метро
У 13 областях України вирує негода, буревій забрав життя двох людей
У 13 областях України вирує негода, буревій забрав життя двох людей
Остання народжена у Чорнобилі дитина: де вона зараз та чим займається
Остання народжена у Чорнобилі дитина: де вона зараз та чим займається

Новини

В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Вчора, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Вчора, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Вчора, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Вчора, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
