Зеленський та Гроссі побували на відкритті нової експозиції Національного музею «Чорнобиль»

Володимир Зеленський і Рафаель Гроссі обговорили, які зусилля та ресурси потрібні для повноцінного відновлення конфайнменту

У ніч на 14 лютого 2025 року Росія завдала цілеспрямованого удару дроном по Арці Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС

Із нагоди сорокових роковин Чорнобильської катастрофи президент України Володимир Зеленський разом із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі взяли участь у відкритті нової постійної експозиції Національного музею «Чорнобиль»: «Чорнобиль: люди і сенси». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів главі держави, які роботи з ліквідації наслідків російського удару по конфайнменту ЧАЕС 14 лютого 2025 року вже проведені. Він також поінформував про подальші необхідні кроки та важливість підтримки з боку міжнародних партнерів.

«Ми об'єднували наших партнерів – тих, хто допомагав. Велика кількість країн будувала саркофаг. І ми підключали партнерів знову все це відбудовувати, якомога швидше. Партнери доєднувалися, але досі всі ці ризики існують, безумовно. Тому що війна не закінчилася», – наголосив президент.

Володимир Зеленський і Рафаель Гроссі обговорили, які зусилля та ресурси потрібні для повноцінного відновлення конфайнменту. Саме цьому, а також окупації ЧАЕС під час повномасштабного російського вторгнення в Україну присвячена одна з частин експозиції.

Генеральна директорка музею Віталіна Мартиновська доповіла главі держави, що загалом експозиція складається з близько 23 тис. предметів, пов'язаних із будівництвом та експлуатацією Чорнобильської АЕС, аварією на станції, ліквідацією техногенної катастрофи, створенням Зони відчуження, зведенням об'єкту «Укриття», життям у місті Прип'яті та особистими речами ліквідаторів.

У ніч на 14 лютого 2025 року Росія завдала цілеспрямованого удару дроном по Арці Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС. Внаслідок атаки були пошкоджені зовнішня та внутрішня оболонки Арки, а також обладнання системи основних кранів.

За попередніми оцінками, для повного відновлення функціональності конфайнменту необхідно понад €500 млн. Уже затверджена початкова програма підтримки, а ЄБРР та партнери почали мобілізацію необхідних ресурсів.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня 2026 року, Україна та світ вшановують пам’ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що через 40 років після вибуху четвертого реактора світ знову опинився на межі техногенної катастрофи через дії РФ.

Володимир Зеленський нагадав, що вибух 1986 року став однією з найбільших ядерних катастроф в історії людства, наслідки якої сотні тисяч людей долають до сьогодні. Президент вшанував пам’ять тих, хто ціною власного життя зупиняв поширення радіації.

Додамо, що напередодні 40-х роковин трагедії колишній мешканець Прип'яті поділився з «Главкомом» фотографіями та відео квартири, яку він залишив п'ятирічною дитиною під час евакуації. Сталося це через півтори доби після вибуху на станції.

Будинок, у якому розташована квартира, досі стоїть. Багатоповерхівка, звісно, перебуває у занедбаному стані. Вхід до багатоквартирного будинку заріс деревами та кущами, сходи й фасад частково зруйновані. Проте, Михайлові вдалося піднятися на свій 16-й поверх.