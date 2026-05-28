Латвія почала встановлювати «зуби дракона» на кордоні з Росією

glavcom.ua
Кожен бетонний блок важить приблизно півтори тонни
фото: LSM
Латвія розпочала встановлення протимобільних бар’єрів, відомих як «зуби дракона», вздовж кордону з Росією. Нові оборонні споруди мають унеможливити пересування військової техніки та стали частиною масштабного проєкту «Балтійська оборонна лінія». Про це повідомляє LSM, пише «Главком».

Перші бетонні бар’єри Національні збройні сили Латвії почали розгортати у травні на ділянках біля латвійсько-російського кордону, зокрема на територіях, які раніше були експропрійовані для потреб національної безпеки.

«Зуби дракона» встановлюють у три ряди на ділянках шириною близько десяти метрів. Кожен бетонний блок важить приблизно півтори тонни. За словами військових, проміжки між ними надто вузькі, щоб через них могла проїхати бронетехніка.

Як пояснив полковник Андріс Рікстс, який відповідає за проєкт «Балтійська оборонна лінія», головне завдання інфраструктури – не лише стримування потенційного противника, а й можливість зупинити його ще на кордоні.

«Якщо щось трапиться, нам потрібно мати змогу знищити їх тут, бо ми бачимо це в Україні – як тільки ми віддаємо землю, повернути її практично неможливо», – заявив Рікстс. У майбутньому вздовж кордону також планують будувати протитанкові рови та інші елементи фортифікації.

Загальна довжина кордону Латвії з Росією та Білоруссю становить близько 450 кілометрів. Лише цього року латвійські військові планують облаштувати понад вісім кілометрів протимобільної інфраструктури.

Проєкт реалізується спільно з Литвою, Естонією та Польщею. Повністю завершити формування «Балтійської оборонної лінії» планують до 2028 року.

Нагадаємо, Міністерство оборони Литви запропонувало створити нову оборонну зону на кордонах з Білоруссю та Калінінградською областю і розширити мережу інженерних парків протидії мобільності. 

До слова, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Північноатлантичний альянс повинен мати чітку готовність до нейтралізації російських військових об’єктів у Калінінградській області, якщо виникне пряме зіткнення з Росією. 

