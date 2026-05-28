Вибори у Вірменії. Трамп зробив пост на підтримку Пашиняна

Трамп перефразував свій передвиборчий лозунг Make America Great Again, написавши: «Зробимо Вірменію знову великою»

Президент США Дональд Трамп публічно підтримав прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна напередодні парламентських виборів, які відбудуться 7 червня. У дописі на платформі Truth Social Трамп назвав Пашиняна «великим другом і видатним лідером», який «робить свою країну сильною, процвітаючою та надзвичайно безпечною», пише «Главком».

«Нікол повністю поділяє моє бачення миру та процвітання для Вірменії й усього Південнокавказького регіону», – написав президент США. Трамп також згадав про нещодавній візит держсекретаря США Марко Рубіо до Вірменії та домовленості щодо спільного проєкту транзитного коридору.

За словами американського президента, цей проєкт «трансформує Південний Кавказ» і допоможе американським енергетичним компаніям отримати доступ до маршрутів із Центральної Азії. «З цих причин Нікол має мою повну й беззаперечну підтримку на переобрання 7 червня», – заявив Трамп.

Наприкінці допису він перефразував свій передвиборчий лозунг Make America Great Again, написавши: «Зробимо Вірменію знову великою».

До слова, 4 травня в Єревані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Нагадаємо, Міністерство зовнішніх справ Росії викликало посла Вірменії Гургена Арсеняна. Це сталося через візит президента України Володимира Зеленського до Вірменії.

Як повідомлялось, Вірменія хоче вступити до Євросоюзу – і навіть якщо це не станеться, країна виграє від зближення з ЄС, заявив прем'єр-міністр Нікол Пашинян на першому в історії саміті ЄС–Вірменія у Єревані.

Тоді Росія пригрозила Вірменії переглядом угод щодо постачання газу, нафтопродуктів та алмазів у разі подальшого зближення Єревана з Європейським Союзом.