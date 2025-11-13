«Розраховую на вас». Саакашвілі із вʼязниці звернувся до Зеленського

Політик попросив президента України внести його до переліку осіб, яких незаконно утримують в полоні

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, який нещодавно повернувся до вʼязниці після трирічного лікування, опублікував звернення до президента України. У ньому політик просить Володимира Зеленського включити його до списку цивільних полонених, яких незаконно утримують в полоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис ексочільника Грузії.

За словами політика, його отруєння у березні 2022 року сталося невдовзі після початку повномасштабної війни та було невипадковим. «Факт отруєння встановили американські та німецькі лабораторії. Розправи наді мною від самого початку вимагав Путін, а Медведєв і Лавров не раз вихвалялися моїм ув’язненням», – каже він.

Саакашвілі поскаржився, що він незаконно перебуває у вʼязниці, а справа проти нього повністю сфабрикована.

«Спочатку мене заарештували за абсолютно вигаданою справою, і тодішній прем’єр Грузії прямо заявляв, що ця справа була пов’язана з моєю активністю в Україні. У новій кримінальній справі, яку нещодавно порушили проти мене, мене разом з іншими звинувачують у саботажі на користь іноземної ворожої держави. В матеріалах цієї справи містяться ваші заяви, а також заяви Михайла Подоляка. Тобто незаконна грузинська влада прямо оголошує Україну ворожою іноземною державою. І це не дивно, адже від самого початку цієї великої війни російський олігарх Іванішвілі та його прислужники відкрито стали на бік Росії», – каже він.

Ексочільник Грузії заявив, що його переслідування має прямий зв’язок із російсько-українською війною. Тому він попросив Зеленського внести його до переліку осіб, яких незаконно утримують в полоні.

«Я – громадянин України і голова виконавчого комітету Національної ради реформ, де мав честь працювати під вашим керівництвом. Я хочу попросити вас, так само як у 2019 році, коли ви повернули мені незаконно відібране громадянство, включіть мене, будь ласка, як колишнього голову Одеської ОДА, як голову виконавчого комітету Національної ради реформ, якого незаконно утримує проросійський режим Грузії, до списку цивільних полонених цієї війни з відповідними юридичними наслідками. Я знаю, що українці своїх не полишають, і розраховую на вас», – заявив колишній президент Грузії.

Нагадаємо, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі повернувся у пенітенціарну установу для відбування ув’язнення. Саакашвілі 12 травня 2022 року було переведено до клініки Вівамед для отримання стаціонарної медичної допомоги. Він понад три роки перебував там під наглядом лікарів.

Як відомо, Саакашвілі залишив Грузію у 2013 році. При владі «Грузинської мрії» проти нього порушили чотири кримінальні справи. За двома з них політика заочно засудили до трьох та шести років позбавлення волі. У жовтні 2021 року Саакашвілі повернувся до Грузії, але його затримали.

Через 20 днів Саакашвілі офіційно звинуватили в незаконному перетині кордону, за даними слідства, таємно прибувши до грузинського порту Поті з України на поромі, який перевозив вантажівку з молочною продукцією. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими.