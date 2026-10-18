Від маєтку Гонтаревої до власного складу. «Квартал 95» знову заспівав скандальну «Горіла хата» (відео)

Під час виступу Олександр Пікалов повторив знаменитий номер із роялем, який раніше виконував Зеленський

Студія «Квартал 95» повернулася до пісні, яка у 2019 році спричинила скандал через висміювання підпалу будинку колишньої голови Національного банку Валерії Гонтаревої. Цього разу гумористи присвятили нову версію композиції пожежі на власному складі з костюмами та декораціями. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

За основу номера артисти взяли коментарі користувачів Facebook, які обговорювали пожежу на складі «Кварталу 95».

Нагадаємо, 16 вересня 2026 року внаслідок російської атаки на Київ було знищено склад із реквізитом студії. Компанія повідомила про втрату великої кількості костюмів, декорацій та інших речей, які використовувалися під час виступів. Удар припав на Святошинський район столиці. На складі спалахнула пожежа, яка поширилася на сусідні будівлі.

У пісні гумористи перелічили реквізит, який знищив вогонь. Зокрема, згадали костюми та декорації, що використовувалися в номерах студії протягом багатьох років, зокрема словник колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та піджак колишнього міського голови Києва Леоніда Черновецького.

«Бо всі костюми «Кварталу» і його декорації – мета спецоперації», – іронічно заспівали артисти.

Окремий жарт присвятили питанню, яке чи не найбільше цікавило коментаторів у соцмережах: чи вцілів знаменитий рояль із номера, у якому Володимир Зеленський імітував гру на музичному інструменті без штанів.

Після цих слів на сцену винесли рояль, а актор Олександр Пікалов повторив відомий епізод.

«Квартал 95» знову заспівав на мотив «Горіла сосна». Цього разу гумористи присвятили номер пожежі на власному складі з реквізитами, костюмами та декораціями, який росіяни атакували БпЛА у Києві. У 2019 році перероблена на цей мотив пісня «Горіла хата, палала» спричинила скандал через жарти про підпал будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 18, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«У пісні є мораль проста: вдячні ми вам за співчуття, та збережіть оті слова, коли горітиме Москва», – підсумували учасники «Кварталу 95».

Нагадаємо, у жовтні 2019 року студія «Квартал 95» разом із Національним хором імені Григорія Верьовки виконала пісню «Горіла хата, палала», у якій висміяла підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої. Композицію створили на мотив народної пісні «Горіла сосна, палала». Зокрема, у ній звучали рядки «Будинок горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича» та «У пісні цієї мораль проста – будинок згорів від стида».

Виступ спричинив гучний скандал. Тодішня народна депутатка Ірина Геращенко вимагала від хору Верьовки вибачень, а міністр культури Володимир Бородянський особисто перепросив перед Гонтаревою за участь колективу в номері. Сама ексочільниця НБУ назвала виступ соромом для всієї країни.

Згодом тодішній художній керівник хору Зеновій Корінець розповів, що «Квартал 95» заплатив колективу 30 тис. грн. За його словами, ідея номера належала режисерам студії, а сам він погодився на участь хору після вмовлянь. Водночас «Квартал 95» відмовився вибачатися, пояснивши, що гостра політична сатира є невіддільною частиною творчості студії.

У великому інтерв'ю «Главкому» керівник хору Верьовки Ігор Курилів згадував, що під час скандалу перебував із колективом на гастролях. Після повернення до Києва, за його словами, журналісти три дні поспіль чекали в коридорі, вимагаючи пояснень щодо участі хору в номері «Кварталу 95». Він також розповів, що згодом категорично заборонив колективу брати участь у передвиборчих кампаніях, наголосивши, що національний хор не повинен бути пов'язаний із політикою.