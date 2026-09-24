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Різанина у монастирі в Польщі: реакція посольства України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Різанина у монастирі в Польщі: реакція посольства України
Українець влаштував різанину у монастирі в Польщі
фото: Gazeta Jarosławska

«Відповідальність за злочин має ґрунтуватися виключно на законі»

Українське посольство у Польщі засудило напад на території монастиря сестер-бенедиктинок у Ярославі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву посольства у Facebook.

«Рішуче засуджуємо жорстокий напад, що стався 24 вересня на території монастиря сестер-бенедиктинок у Ярославі. Вважаємо неприпустимими будь-які прояви насильства. Особливо болісно, що така трагедія сталася у місці, яке має бути простором молитви та милосердя. Наші думки та молитви сьогодні – з усіма, кого торкнулася ця трагедія. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого. Бажаємо постраждалим якнайшвидшого одужання», – йдеться у повідомленні.

Посольство наголосило, що насильству та нападам на людей не може бути жодного виправдання. Зокрема, висловило вдячність правоохоронцям, медикам та всім службам, які відреагували на цю подію та надають необхідну допомогу постраждалим.

«Переконані, що компетентні органи ретельно й об’єктивно встановлять усі обставини трагедії, а винні у скоєному понесуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. У такі тяжкі моменти особливо важливо зберігати взаємну підтримку, залишатися непохитними у повазі до людського життя та не дозволяти болю переростати в ненависть чи нове насильство. Відповідальність за злочин має ґрунтуватися виключно на законі», – додається у заяві.

Нагадаємо, 31-річний громадянин України напав із ножем на п’ятьох людей у монастирі у польському місті Ярослав. Відомо про загибель одного зі священників.

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Теги: напад посольство Польща

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