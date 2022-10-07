Меркель заявила, що міцний мир у Європі неможливий без Росії: Банкова відреагувала

Ангела Меркель заявила, що напад Росії на Україну став «глибоким поворотним моментом»

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель застерегла від ігнорування погроз РФ у контексті війни в Україні та заявила, що міцний мир у Європі можливий лише за участю Росії. Про це вона сказала на церемонії, присвяченій 77-річчю Süddeutsche Zeitung у Мюнхені.

За словами Меркель, напад РФ на Україну став «глибоким поворотним моментом», і що «усім наполегливо рекомендується серйозно ставитись до слів, а не класифікувати їх як блеф із самого початку».

Політикиня наголосила, що міцний мир у Європі неможливий без участі Росії.

«Поки нам не вдалося це зробити, холодна війна насправді ще не закінчилася», – заявила Меркель.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяву ексканцлера Німеччини Ангели Меркель про «міцний мир» з Росією, назвавши це «чистим лицемірством».

Як зазначив Подоляк, РФ вторглася в Україну, знищує міста, влаштовує масові страти та погрожує світу зброєю масового ураження.

«Чисте лицемірство. Здавалося б, все зрозуміло. Але знову виходить пані Меркель і каже: «без Росії не буде міцного миру». Як це зупинити?» – написав Подоляк.

Нагадаємо, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що світ має серйозно сприймати ядерні погрози президента Росії Володимира Путіна. На її думку, таке ставлення є проявом не слабкості, а політичної мудрості.

Додамо, що президент США Джо Байден раніше попередив про реальність ядерних погроз президента Росії Володимира Путіна, оскільки він продовжує стикатися з військовими невдачами в Україні. Світу вперше загрожує армагеддон із часів Карибської кризи через загрозу застосування ядерної зброї.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю.

30 вересня Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.