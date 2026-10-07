«Ми не на сафарі»: нардепка від «Голосу» пояснила, що українські парламентарі роблять у Танзанії

Українські нардепи поїхали до Танзанії для участі у щорічному засіданні Міжпарламентського союзу, де, зокрема, обговорюють питання міжнародної підтримки України

Українські парламентарі пояснили, навіщо делегація Верховної Ради вирушила до Африки

Народна депутатка від «Голосу» Таміла Ташева відреагувала на обговорення поїздки української парламентської делегації до Танзанії. Вона наголосила, що перебуває там у робочому відрядженні та бере участь у засіданні Міжпарламентського союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал «Еспресо».

«Ми однозначно не на сафарі», – наголосила Ташева, коментуючи критику поїздки.

За словами народної депутатки, вона щодня працює на асамблеї з неділі. Ташева також заявила, що її особисті плани під час перебування в Танзанії не передбачають ані сафарі, ані поїздок на Кіліманджаро чи Занзібар.

До України депутатка планує повернутися 9 жовтня та взяти участь у наступному пленарному засіданні Верховної Ради.

Поїздку української делегації прокоментував і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він пояснив, що в Танзанії відбувається щорічне засідання Міжпарламентського союзу – міжнародної парламентської організації, яка об'єднує представників різних держав.

За словами Стефанчука, на цьому майданчику вирішується багато питань, зокрема тих, які стосуються підтримки України.

Зазначимо, що поїздка українських парламентарів до Танзанії не була неанонсованою. Верховна Рада заздалегідь повідомляла, що українська делегація на чолі з першим заступником голови парламенту Олександром Корнієнком з 3 до 9 жовтня братиме участь у роботі 153-ї Асамблеї Міжпарламентського союзу в місті Аруша.

Танзанія – держава у Східній Африці, відома національними парками та природними заповідниками. Країна є одним із популярних напрямків для сафарі. Острів Занзібар, що входить до складу Танзанії, також є туристичним напрямком для пляжного відпочинку. У парламенті пояснювали, що участь у форумі важлива через широку представленість на ньому держав Африки, Азії, Латинської Америки та Карибського басейну, а також для розвитку міжпарламентських відносин із цими країнами.

Водночас поїздка парламентарів викликала обговорення у соціальних мережах на тлі тривалої перерви між пленарними засіданнями Верховної Ради. Парламент не проводить їх протягом 26 днів – із 17 вересня до 13 жовтня. В Апараті Верховної Ради раніше наголошували, що йдеться лише про перерву в пленарних засіданнях, а не про припинення роботи парламенту.

До обговорення долучилася, зокрема, народна депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла. Вона іронічно прокоментувала відрядження Ташевої до Танзанії.

«Коли ви питаєте, де зараз нардепи і чому місяць немає засідань Ради, відповідаю, що деякі у важливих міжнародних відрядженнях. Тим часом важливе міжнародне відрядження до Танзанії», – написала Безугла, опублікувавши фотографію Ташевої.

Сама Ташева раніше пояснювала, що перебуває в Танзанії у складі парламентської делегації України. У програмі її роботи передбачені двосторонні зустрічі, офіційні дискусії та виступ на панельній дискусії.