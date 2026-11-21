Президент Росії Володимир Путін звернувся до українських військовослужбовців із закликом переходити на бік країни-агресорки. Він заявив, що не хоче закликати їх здаватися в полон, оскільки це нібито звучить принизливо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Путіна сербському режисеру Еміру Кустуриці.

«Я не хочу говорити "здавайтеся в полон", тому що це звучить дещо принизливо. Все-таки вони воюють, причому воюють досить послідовно. Я хотів би сказати: переходьте на наш бік, тому що він є нашим спільним боком», – заявив Путін.

Російський президент додав, що українці та росіяни нібито мають об'єднати зусилля заради спільних цілей. Він закликав українців, попри нинішні трагедії, думати про майбутнє своїх дітей. За його словами, йдеться не обов'язково про об'єднання двох країн в одну державу.

Заяви пролунали в інтерв'ю Кустуриці для документального фільму «Наше хрещення. Предстоятель». Його прем'єру на російському Першому каналі приурочили до 80-річчя патріарха Російської православної церкви Кирила. Під час розмови Путін також повторив пропагандистські тези про нібито захоплення влади в Україні націоналістами та спроби Заходу послабити Росію.

Як Путін звертався до українських військових на початку вторгнення

Нинішній заклик російського диктатора контрастує з його заявами в перші дні повномасштабного вторгнення. 24 лютого 2022 року, оголошуючи про початок так званої «спеціальної військової операції», Путін окремо звернувся до українських військовослужбовців і закликав їх скласти зброю.

«Закликаю вас негайно скласти зброю і йти додому», – заявив тоді президент РФ. Він також стверджував, що російські військові нібито не мають наміру окупувати українську територію.

Наступного дня, 25 лютого, Путін знову звернувся до військовослужбовців Збройних сил України. Цього разу він закликав їх «брати владу у свої руки», заявляючи, що з українськими військовими Кремлю нібито буде легше домовитися, ніж із владою в Києві. Про це повідомляла «Новинарня».

Від закликів скласти зброю та захопити владу в Україні російський президент перейшов до пропозиції приєднуватися до російської сторони.

Американський представник високо оцінив українську армію

На тлі чергових звернень Путіна до українських військових пролунала й протилежна за змістом оцінка Збройних сил України з боку представника адміністрації президента США Дональда Трампа.

19 листопада спецпредставник американського президента Джаред Кушнер, який є його зятем, високо оцінив зміни в українській армії за час повномасштабної війни. Виступаючи на пресконференції після зустрічі «Коаліції охочих» у Берліні, він заявив, що Україна тепер має одне з найкращих військ у світі.

«Очевидно, сьогодні Україна – це вже зовсім інша Україна, ніж та, на яку напали свого часу. Вона надзвичайно розвинулася і тепер має одну з найкращих армій у світі», – сказав Кушнер.

Нагадаємо, раніше Путін уже просував тезу про нібито історичну єдність українців і росіян. Зокрема, у новому інтерв'ю він повторив твердження про спільні цілі двох народів, а також заявив, що Україна нібито втратила промисловий потенціал після розпаду СРСР. В іншій частині розмови російський президент назвав Москву «третім Римом» і проголосив особливу місію Росії.